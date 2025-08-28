Παλλήνη: «Όταν έχανα έβαζα φωτιές» - Εθισμένος στο τζόγο ο υπάλληλος του Δήμου

Εθισμένος στον τζόγο ο υπάλληλος του Δήμου στην Παλλήνη, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι έβαλε τέσσερις φωτιές από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο.

Ο κατηγορούμενος, μόνιμος υπάλληλος που μετέφερε παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κοινωνική δομή του Δήμου, φέρεται να προέβη στους εμπρησμούς εν ώρα υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας μάλιστα το υπηρεσιακό όχημα, ένα λευκό βαν με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο.

Ο δημοτικός υπάλληλος υποστήριξε ότι ήταν εθισμένος στον τζόγο και κάθε φορά που έχανε έβαζε μια φωτιά

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν εθισμένος στον τζόγο και ότι κάθε φορά που έχανε, προχωρούσε στην πρόκληση πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τέσσερις πυρκαγιές φέρουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης. Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους.

Ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε εκτοξεύοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Έβαζε φωτιές κοντά στα μέρη που εργαζόταν

Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για εμπρησμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα.

Το ένταλμα εκδόθηκε μετά τα στοιχεία που προσκόμισαν στις δικαστικές αρχές έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το τελευταίο δίμηνο.

Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και χθες οδηγήθηκε ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.

Οι πυρκαγιές που προκάλεσε δεν έλαβαν μεγάλες διαστάσεις, ωστόσο το γεγονός ότι εκδηλώνονταν με επαναλαμβανόμενο τρόπο κινητοποίησε τις αρχές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο δημοτικός υπάλληλος, λίγο πριν βάλει τις φωτιές, είχε παραλάβει και μεταφέρει ανήλικα παιδιά με ειδικές ανάγκες στις κοινωνικές δομές του Δήμου Παλλήνης.

Πηγή: iefimerida.gr