Παλλήνη: Άφηνε παιδιά ΑμεΑ σε δομή και μετά έβαζε φωτιές o υπάλληλος του Δήμου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου στην Παλλήνη, ο οποίος φέρεται να άφηνε παιδιά ΑμεΑ σε κέντρο αποκατάστασης και μετά έβαζε φωτιές.

Ο μόνιμος υπάλληλος συνελήφθη την Τρίτη (26.8.25) για την πρόκληση 4 πυρκαγιών τον Ιούνιο και τον Αύγουστο σε περιοχές κοντά σε ευαίσθητες δομές της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δουλειά του 48χρονου υπαλλήλου περιελάμβανε τη μεταφορά παιδιών ΑΜΕΑ σε κέντρο αποκατάστασης της Παλλήνης με όχημα τύπου van.

Αναλυτικότερα, ο 48χρονος, άφηνε τα παιδιά με το όχημά του στο κέντρο αποκατάστασης με τη συνοδό στις 14:00 και στη συνέχεια, με το ίδιο όχημα, κατευθυνόταν σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους, όπου έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα. Έπειτα, στις 20:00 το απόγευμα, πήγαινε ξανά στο κέντρο αποκατάστασης και παραλάμβανε τα παιδιά.

Έρευνα που κράτησε τουλάχιστον 2 μήνες

Σημειώνεται ότι η σύλληψή του έγινε μετά από ένταλμα που εξέφρασε η Τακτική Ανακρίτρια του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από συστηματική έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκησε περισσότερο από δύο μήνες.

Η δικογραφία είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση.

Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων.

Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τέσσερις πυρκαγιές είχαν κοινά χαρακτηριστικά δράσης, καθώς εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους.

Ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε εκτοξεύοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Ο κατηγορούμενος κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο.

Αντιδράσεις και μαρτυρίες κατοίκων

Από τις μαρτυρικές καταθέσεις προέκυψε ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρουσίασε το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών.

Τα περιστατικά προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι δήλωσαν ότι αισθάνονται ανασφάλεια, καθώς κινδυνεύουν οι ίδιοι, οι οικογένειές τους αλλά και οι περιουσίες τους.

Πηγή: protothema.gr