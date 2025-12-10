Παλεύοντας με το ΔΕΔΔΗΕ: Από τον Αστακό μέχρι το Αγρίνιο

Δεινοπαθούν από τις καθυστερήσεις των έργων του ΔΕΔΔΗΕ οι δήμοι, από τον Αστακό μέχρι το Αγρίνιο.

Έργα που αφορούν υπογειοποιήσεις δικτύων στις περισσότερες περιπτώσεις όχι μόνο αργούν να ξεκινήσουν, αλλά εξελίσσονται με ρυθμούς χελώνας, με αποτέλεσμα σε πολλούς δρόμους των πόλεων να καταγράφονται πολλά προβλήματα με τα «ανοιχτά» πεζοδρόμια, προκειμένου να προχωρήσει η υπογειοποίηση. Πέραν τούτου σε πολλές περιπτώσεις οι νέες συνδέσεις που αιτούνται οι δήμοι καθυστερούν επίσης υπερβολικά.

Είναι γνωστή η περίπτωση του έργου του δήμου Αγρινίου που αφορά τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων και τις βυθιζόμενες μπάρες περιορισμού της κυκλοφορίας στους νέους πεζοδρόμους της πόλης. Και στις δύο περιπτώσεις ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει προχωρήσει τις νέες συνδέσεις, που απαιτούνται προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα συστήματα. Μία άλλη περίπτωση είναι αυτή της ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο του Αστακού, που εκτελεί ο δήμος Ξηρομέρου.

Το έργο που συμβασιοποιήθηκε πριν από περίπου ενάμισι χρόνο και θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί, ωστόσο η μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε στην έναρξη και την ολοκλήρωση του υποέργου που αφορά την υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ οδήγησε σε παράταση του χρονοδιαγράμματος.

Αυτό έχει μετατεθεί πλέον για τα τέλη Απριλίου του 2026, γιατί οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν από την πλευρά του αναδόχου θα έπρεπε να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ. Έλα όμως που υπογειοποίηση του δικτύου ολοκληρώθηκε στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, με αποτέλεσμα η όλη εξέλιξη του έργου να πάει πίσω. Και αν στον Αστακό το πρόβλημα μπορεί μετά κόπων και βασάνων να ξεπεράστηκε, στο Αγρίνιο ο Δήμος ακόμη περιμένει τις νέες συνδέσεις….

