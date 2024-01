Παλαιστινιακή οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ομήρου που υποστηρίζει ότι σκοτώθηκε στη Γάζα

Μια ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, σύμμαχος τους ισλαμιστικού κινήματος της Χαμάς, έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει έναν Ισραηλινό όμηρο ο οποίος, όπως υποστηρίζεται, σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

Το βίντεο αυτό προέρχεται από τις Ταξιαρχίες Αλ Νάσερ Σαλάχ-αλ-Ντιν, την ένοπλη πτέρυγα της Επιτροπής Λαϊκής Αντίστασης. Δείχνει έναν τραυματισμένο άνδρα, στον οποίο προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες.

Το βίντεο τελειώνει με το μήνυμα: «Ο εχθρός τον σκότωσε (…) με αεροπορικό πλήγμα πριν από μερικές ημέρες».

Al-Nasser Salah al-Deen Brigades (Military Wing Of Popular Resistance Committees) Released A Video On One Of Its Hostages Died Of The Wounds Because Of Zionist Bombardment They Treat The Hostage Well Carefully #GazaWar #Gaza #AlAqsaFlood #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/6Nhgbgh8cw

