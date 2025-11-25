«Πακέτο» μελετών για τη Λυσιμαχεία με στόχο τη θωράκιση

Πακέτο μελετών για τα ρέματα και τα αντιπλημμυρικά έργα περιμετρικά της λίμνης Λυσιμαχείας δημοπρατεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Με χρηματοδότηση 1,8 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η Περιφέρεια προχωρά σε μελέτες οριοθέτησης για 13 ρέματα περιμετρικά της Λυσιμαχείας, καθώς και σε μελέτες για συνοδά αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή. Μεταξύ αυτών αξίζει να σημειωθεί ότι περιλαμβάνονται και τα ρέματα στο Ζευγαράκι, που μέσω των οποίων το 2017 είχαν σημειωθεί μεγάλες και καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή.

Η δημοπράτηση των μελετών έχει προγραμματιστεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το τέλος του έτους με την αποσφράγιση των προσφορών να έχει προγραμματιστεί για τις 28 Δεκεμβρίου.

Συχνά στο παρελθόν στην περιοχή έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα επηρεάζοντας τη λίμνη καθώς και τις πάσης φύσεως ανθρωπογενείς δραστηριότητες περιμετρικά αυτής. Παράλληλα σε σημαντικό ζήτημα για τη Λυσιμαχεία εξελίσσεται το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα φερτά υλικά των ρεμάτων και ιδίως από την πλευρά της Ερμίτσας έχουν δημιουργήσει μια «χερσόνησο» μέσα στη λίμνη, με κίνδυνο -αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μελλοντικά- η λίμνη να χωριστεί στα δύο…

Η σκοπιμότητα της μελέτης σχετίζεται με την αντιπλημμυρική προστασία των εγγύτερων οικισμών και ειδικότερα των παραρεμάτιων περιοχών, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο καλλιέργειες και κατοικίες. Η έμφραξη μεγάλου μήκους της κοίτης των ρεμάτων της περιοχής από φερτά υλικά και πυκνή βλάστηση, σε συνδυασμό με την παρουσία ποτάμιων ιζημάτων, έχουν μεταβάλλει σημαντικά το χαρακτήρα τους και κατ’ επέκταση έχουν κατά περίπτωση αλλοιώσει το ρόλο τους.

Ως αποτέλεσμα αυτού συχνά καταγράφονται φαινόμενα πλημμυρών και για αυτό ο σχεδιασμός των προτεινομένων έργων, θα πραγματοποιηθεί έχοντας ως αρχικό γνώμονα την προστασία των περιοχών από το ενδεχόμενο μελλοντικών πλημμυρικών φαινομένων και την ασφαλή διόδευση των υδάτων, ώστε να αντιμετωπισθούν φαινόμενα κατάκλισης με πλημμυρικά ύδατα, κατάρρευσης των ευδιάβρωτων πρανών, καθώς και καταστροφής τεχνικών έργων, δρόμων, σπιτιών, κ.λπ. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τον οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής, ο σχεδιασμός των έργων θα έχει ως στόχο και την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου.

Τα έντονα αυτά φαινόμενα, τα οποία έχουν αυξηθεί σε συχνότητα τα τελευταία χρόνια, καταδεικνύουν την άμεση ανάγκη για υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Κατά τη μελέτη των έργων διευθέτησης των ρεμάτων των παραλίμνιων εκτάσεων της Λυσιμαχείας, θα ελεγχθεί η επάρκεια των υφιστάμενων τεχνικών και εφόσον δεν είναι αποδεκτή, θα αντικατασταθούν από νέα τεχνικά, η κατασκευή των οποίων θα περιληφθεί στην Οριστική Μελέτη των προτεινόμενων έργων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη των υδραυλικών έργων αφορά περί τα 5,5 χιλιόμετρα από το μήκος των ρεμάτων, ενώ η μελέτη οριοθέτησης θα αφορά περί τα 48 χιλιόμετρα.

Ειδικότερα, η μελέτη αφορά τα παρακάτω ρέματα:

ρ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ρ. ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ ρ. ΛΥΚΟΡΕΜΑ ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΡΕΜΑ ρ. ΜΠΡΕΣΑΚΟΡΕΜΑ ρ. ΚΛΕΙΣΟΡΕΜΑ ρ. ΚΑΜΑΡΕΤΕΪΚΑ 1 ρ. ΚΑΜΑΡΕΤΕΪΚΑ 2 ρ. ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ 1 ρ. ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ 2 ρ. ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ ρ. ΕΡΜΙΤΣΑΣ ρ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΚΑΤΟΥΡΛΗ

Με εξαίρεση τα ρέματα Αγγελοκάστρου και Λυσιμαχείας, τα υπόλοιπα υπό μελέτη ρέματα απορρέουν στη λίμνη Λυσιμαχεία.

Το πακέτο των μελετών περιλαμβάνει :

Σύνταξη του Φακέλου Οριοθέτησης

Γεωλογική μελέτη στην περιοχή των προτεινόμενων έργων των μελετούμενων ρεμάτων

Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα των προτεινόμενων έργων

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»