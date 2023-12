Παίζει μουσική με τα …μάτια Ελληνίδα μουσικός με σπαστική τετραπληγία – Συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Όταν τα μάτια παίζουν μουσική, με την Αναστασία και την Αλεξάνδρα Κερλίδου στη Πλατεία Αριστοτέλους…

Ο Palmos 96.5, το ραδιόφωνο που κάνει την καρδιά της Θεσσαλονίκης να χτυπά δυνατά, ενώνει τις δυνάμεις του με το EyeHarp και σε συνεργασία με την DUST+CREAM, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ομορφιάς και φροντίδας, διοργανώνει την πιο συγκινητική συναυλία της χρονιάς με στόχο να αποδείξει ότι η δύναμη της μουσικής μπορεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια.

Η Αναστασία, η πιο viral τραγουδίστρια της ελληνικής δισκογραφίας και brand ambassador της DUST+CREAM θα ανέβει στη μαγικά, στολισμένη, Χριστουγεννιάτικη σκηνή της πλατείας Αριστοτέλους για να ερμηνεύσει όλες τις αγαπημένες επιτυχίες της, την ίδια στιγμή που θα την συνοδεύει η πρώτη Ελληνίδα μουσικός με σπαστική τετραπληγία Αλεξάνδρα Κερλίδου που θα παίξει μουσική με τα μάτια μέσω του λογισμικού Eyeharp του Ζαχαρία Βαμβακούση.

Οι δύο ταλαντούχες καλλιτέχνιδες θα μας χαρίσουν μαγικές στιγμές με φόντο το πιο παραμυθένιο Χριστουγεννιάτικο τοπίο της πόλης αποδεικνύοντας πως η μουσική έχει τη δύναμη να καταρρίπτει τις προκαταλήψεις και πως τα θαύματα είναι εύκολο να συμβούν, αρκεί να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους τον κατάλληλη τρόπο να εκφραστούν.

Αυτό ακριβώς κάνει και το Eyeharp που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους με κινητική αδυναμία να εκφραστούν μέσα από μελωδίες μόνο με την κίνηση των ματιών τους.

Η συγκλονιστική αυτή μουσική δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία Αριστοτέλους από τον Palmos 96.5 σε συνεργασία με την DUST+CREAM η οποία περνάει το μήνυμα του self empowerement, με σκοπό να προσφέρει τη χαρά και την αυτοαποδοχή στο καταναλωτικό της κοινό ώστε να αναδείξει όλη την εσωτερική δύναμη και ομορφιά που κρύβει μέσα του. Το μήνυμά της «Make up yowr own story» εκφράζει την οικογένεια της DUST+CREAM όπου o κάθε ένας είναι μοναδικός και ξεχωριστά σημαντικός.

Πριν από τη συναυλία η πρέσβειρα του EyeHarp στην Ελλάδα, Δρ.Μαρία Βαρσαμά, θα παρουσιάσει το λογισμικό στο κοινό και θα μιλήσει για την πρόσφατη εισαγωγή του EyeHarp στην Δημόσια Εκπαίδευση και τον τρόπο που κατάφερε να αλλάξει τη ζωή δεκάδων παιδιών με αναπηρία.

«Σας περιμένουμε όλους σε μία μαγική συναυλία που αποδεικνύει ότι η αναπηρία δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο για να κάνεις τα όνειρα σου αληθινά, αρκεί να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους την ευκαιρία να εκφραστούν πραγματικά». αναφέρουν οι διοργανωτές.

Λίγα λόγια για την Αλεξάνδρα Κερλίδου

Η Αλεξάνδρα Κερλίδου είναι η πρώτη Ελληνίδα μουσικός με σπαστική τετραπληγία και αδυναμία λόγου, που κατάφερε να γκρεμίσει τα εμπόδια της αναπηρίας και να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα παίζοντας μουσική με την κίνηση μόνο των ματιών της χάρη στην τεχνολογία του EyeHarp.

Λίγα λόγια για το Eyeharp

Το EyeHarp είναι ένα ψηφιακό μουσικό όργανο που ελέγχεται από το βλέμμα ή το κεφάλι. Αποτελεί παγκόσμια καινοτομία και το έχει εφεύρει ο Έλληνας επιστήμονας Δρ. Ζαχαρίας Βαμβακούσης. Επιτρέπει στα άτομα με αναπηρίες να μαθαίνουν και να παίζουν μουσική χωρίς εμπόδια. Σχεδιασμένο με γνώμονα τη μουσικότητα, το EyeHarp προσφέρει τις ίδιες εκφραστικές δυνατότητες με τα συμβατικά μουσικά όργανα.

Οι μουσικοί του Eyeharp χρειάζεται μόνο να εγκαταστήσουν το λογισμικό και να το χρησιμοποιήσουν με το Eyetracker τους, δηλαδή μια ειδική κάμερα που παρακολουθεί τις κινήσεις των ματιών. Με αυτά τα δύο πράγματα, οι μουσικοί μπορούν να παίξουν όμορφες μελωδίες απλά κοιτάζοντας τις νότες στην οθόνη.