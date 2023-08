Η παίκτρια που χάρισε το Μουντιάλ στην Ισπανία, έμαθε μετά την απονομή πως «έφυγε» ο πατέρας της

Η μητέρα της που φυσικά βρισκόταν στο γήπεδο ήταν αυτή που της είπε πως ο μπαμπάς της είχε φύγει από τη ζωή δύο μέρες νωρίτερα

Ασύλληπτο συναισθηματικό rollercoaster για την Όλγα Καρμόνα της Ισπανίας που σκόραρε το «χρυσό» γκολ του τελικού, αλλά αργότερα ενημερώθηκε πως ο πατέρας της άφησε την τελευταία του πνοή.

Η επιθετικός της Ρόχα ήταν αυτή που πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης και έστεψε τη Ρόχα Πρωταθλήτρια Κόσμου, αφιερώνοντας μάλιστα το γκολ της στη μητέρα μιας παιδικής της φίλης που έφυγε από τη ζωή, όπως αναφέρει το protothema.gr

Αυτό που δεν γνώριζε πάντως, και έμελλε να μάθει μετά το τέλος του σπουδαίου παιχνιδιού και των έντονων πανηγυρισμών, ήταν το γεγονός ότι ο δικός της πατέρας άφησε την τελευταία του πνοή, γινόμενη έτσι επιβάτισσα σε ένα τραγικό rollercoaster συναισθημάτων. Για την ακρίβεια, η μητέρα της. που φυσικά βρισκόταν στο γήπεδο, ήταν αυτή που της είπε πως ο μπαμπάς της «έφυγε» δύο μέρες πριν. Θέλησε όμως η κόρη της να το μάθει μετά το τέλος του τουρνουά.

Την είδηση γνωστοποίησε η ισπανική ομοσπονδία, η οποία έστειλε τα συλλυπητήριά της στην 23χρονη Καρμόνα και την οικογένειά της.

«Μου έδωσες δύναμη να πετύχω κάτι μοναδικό»

Η ηρωίδα της Ρόχα, η οποία αφιέρωσε το γκολ σε μια φίλη της που έχασε τη μητέρα της από καρκίνο θυμίζοντας τον Αντρέ Ινιέστα το 2010, έλαβε εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης για τον χαμό του πατέρα της και λίγες ώρες μετά το βίαιο κοντράστ, έστειλε το δικό της μήνυμα αποχαιρετισμού, συγκινώντας με τα λόγια της μέσω twitter:

«Και χωρίς να το ξέρω, είχα το δικό μου αστέρι πριν το παιχνίδι αρχίσει. Ξέρω ότι μου έδωσε τη δύναμη να πετύχω κάτι μοναδικό. Ξέρω ότι με παρακολουθούσες σήμερα και ότι είσαι περήφανος για μένα. Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3

— Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023