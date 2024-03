Παιδιά της «Αθόρυβης Μετανάστευσης»: Υιοθέτηση παιδιών από την Ελλάδα στην Αμερική τις δεκαετίες του 1950 και 1960 (video)

Η διάσημη και βραβευμένη ελληνίστρια Γκόντα βαν Στιν (Gonda van Steen), Ph.D., καθηγήτρια στην Έδρα Κοραή του τμήματος Κλασσικών Σπουδών του King’s College London, παρουσίασε στις 8 Μαρτίου 2024 στο University of Houston στο Τέξας μία σπάνια και πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Την εκδήλωση οργάνωσαν το Hellenic Cultural Center of the Southwest και η Hellenic Ρrofessional Society of Texas, και την επιμελήθηκε και προλόγισε ο Αλέξανδρος Καλαμαρίδης, Ph.D.

Γεννημένη και εκπαιδευμένη στο Βέλγιο, και με διδακτορικό στις Κλασικές και Ελληνικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Princeton, η Γκόντα βαν Στιν, ως ερευνήτρια, έλκεται από θέματα που έχουν μείνει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα. «Κοιτάω κάτω από πέτρες που κανείς δεν έχει αναποδογυρίσει ακόμα», είπε. Η ερευνητική εστίαση της Βαν Στιν είναι η ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία μέχρι τη Βυζαντινή και Σύγχρονη Ελλάδα, οι Δυτικοί ταξιδιώτες στην Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η υποδοχή και ερμηνεία των κλασσικών και κυρίως του αρχαίου θεάτρου και δράματος τον 19ο και 20ό αιώνα, καθώς και η διανόηση και κοινωνική ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας. «Μου αρέσει να επιδιώκω πρωτότυπη έρευνα που συνδυάζει τη μελέτη προφορικών μαρτυριών με πολύωρη εργασία σε απομακρυσμένα αρχεία», είπε. «Τα περισσότερα από τα έργα μου ασχολούνται με την πολιτική, όχι του μαχητή, αλλά του προσεκτικού παρατηρητή».

H Βαν Στιν είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών βιβλίων σχετικών με την Ελλάδα, όπως τα «Venom in Verse: Aristophanes in Modern Greece», «Liberating Hellenism from the Ottoman Empire: Comte de Marcellus and the Last of the Classics», «Theatre of the Condemned: Classical Tragedy on Greek Prison Islands» και «Stage of Emergency: Theater and Public Performance under the Greek Military Dictatorship of 1967-1974».

Το τρέχον βιβλίο της, που ονομάζεται «Ζητούνται Παιδιά από την Ελλάδα: Υιοθεσίες στην Αμερική του Ψυχρού Πολέμου», και που ήταν το βασικό θέμα της ομιλίας της στο Χιούστον, είναι μια ελληνοαμερικανική ηθογραφία υιοθεσίας που μελετά την τοποθέτηση ελληνόπουλων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Το βιβλίο υποστηρίζει ότι ο μεγάλος αριθμός διεθνών υιοθεσιών ελληνόπουλων σε Αμερικανούς τεκμηριώνει μια πολιτική εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι το πρώτο βιβλίο που μελετά τη βιοπολιτική του κινήματος υιοθεσίας από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες τις δεκαετίες του 1950 και του 1960», είπε η Βαν Στιν.

Η Γκόντα έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για περιηγήσεις διαλέξεων, επισκεπτόμενη πανεπιστημιουπόλεις στη Βραζιλία, τη Δανία, την Ελλάδα και την Αυστραλία. Αγκαλιάζει «ολόψυχα» τις ξένες γλώσσες. Το επόμενο βιβλίο της, επίσης σχετικό με τις υιοθεσίες, βασίζεται σε πληροφορίες από πηγές γραμμένες στα ελληνικά, ολλανδικά, γαλλικά και αγγλικά. Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Νεοελληνικών Σπουδών της Βόρειας Αμερικής για δύο χρόνια και τώρα ενεργεί ως Εκτελεστική Διευθύντρια του ομίλου.

Την παρουσίαση της Γκόντα βαν Στιν παρακολούθησαν και ο πρόξενος της Ελλάδος στο Χιούστον, Λάμπρος Κακίσης, καθώς και ο επίτιμος πρόξενος της Κύπρου, Χρίστος Αγγελίδης.