Παγκράτι: Για οπαδική βία σεσημασμένο το θύμα των πυροβολισμών - Άφαντος ο δράστης

Σεσημασμένος στις Αρχές για οπαδική βία είναι ο 34χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς σε είσοδο πολυκατοικίας στο Παγκράτι.

Το θύμα που τα ξημερώματα της Δευτέρας (22.9.25) δέχθηκε πυροβολισμούς, είναι σεσημασμένο και δίνει το παρών στην Αστυνομία για υπόθεση οπαδικής βίας για την οποία είχε κατηγορηθεί. Είχε, επίσης κατηγορηθεί για σωματικές βλάβες, απείθεια, και αντίστασης κατά της Αρχής.

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά το ενδεχόμενο, η υπόθεση να έχει οπαδικό υπόβαθρο και αναζητούν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του δράστη.

Να σημειωθεί ότι, το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με τραύματα στην κοιλιά και τη μέση, ενώ στο σημείο των πυροβολισμών έχουν εντοπιστεί τρεις κάλυκες.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi