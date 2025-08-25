Παγκράτι: 27χρονος πήγε για ληστεία και κλείστηκε στο ασανσέρ

Παγκράτι: 27χρονος πήγε για ληστεία και κλείστηκε στο ασανσέρ
Απρόσμενη τροπή πήρε μία απόπειρα ληστείας στο Παγκράτι, όταν ο επίδοξος ληστής κλείστηκε σε ασανσέρ.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 21/8, ένας 27χρονος ακολούθησε μία 82χρονη μέχρι την πολυκατοικία της στο Παγκράτι, προσποιούμενος ότι θέλει να βοηθήσει με τα ψώνια της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες όμως, η ηλικιωμένη υποψιάστηκε τις προθέσεις του νεαρού και άμεσα κάλεσε τις Αρχές. Τότε ο 27χρονος, στην προσπάθειά του να διαφύγει κλείστηκε στο ασανσέρ της πολυκατοικίας.

Συγκεκριμένα το ασανσέρ ακινητοποιήθηκε και εκείνος έμεινε παγιδευμένος μέσα σε αυτό.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν και στη συνέχεια, συνελήφθη από τις Αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές με παρόμοιες ενέργειες.

Πηγή: lifo.gr

