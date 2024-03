Δέκα μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα). Δεύτερο σερί χρυσό σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου…

Ο Μίλτος Τεντόγλου στα 26 του χρόνια εξακολουθεί να γράφει ιστορία και το κάνει με τόσο φυσικό τρόπο που δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς…

Σ’ έναν τελικό που κρίθηκε στην… ισοβαθμία (στα 8.22μ η καλύτερη δική του επίδοση αλλά και του Ιταλού Ματία Φουρλάνι) δεν έδειξε να αγχώνεται καθόλου, κι όταν ο Φουρλάνι τον προσπέρασε στο 4ο άλμα μέσα σε δευτερόλεπτα του πήρε πίσω τη χαρά και το χρυσό μετάλλιο.

Long live the long jump king

‘s Miltiadis Tentoglou defends his long jump title after a nail-biting battle with ‘s Mattia Furlani

8.22m for the gold medal.#WorldIndoorChamps pic.twitter.com/3YumcRQI5x

— World Athletics (@WorldAthletics) March 2, 2024