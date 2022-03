Παγκόσμιος αποτροπιασμός για τον βομβαρδισμό σε μαιευτήριο στη Μαριούπολη

Οι εικόνες των εγκύων να μεταφέρονται αιμόφυρτες πάνω σε φορεία μετά το ρωσικό χτύπημα από αέρος, συγκλόνισαν τόσο τη διεθνή κοινή γνώμη, όσο και κορυφαίες προσωπικότητες του πλανήτη, αναδεικνύοντας έντονα μια ακόμα πτυχή της ανθρωπιστικής τραγωδίας που βιώνουν οι πολίτες της Ουκρανίας.

Ο πρώτος απολογισμός ανέφερε 17 τραυματίες, όπως γνωστοποίησε ο περιφερειακός αξιωματούχος, Πάβλο Κιριλένκο, ανάμεσα στους οποίους, ωστόσο, «δεν υπήρχαν παιδιά», ενώ -σύμφωνα με το Associated Press- το λιμάνι της Μαριούπολης σείστηκε περισσότερο από ένα μίλι μακριά, όταν το μαιευτήριο επλήγη από σειρά εκρήξεων εξαιτίας της ρωσικής αεροπορικής επιδρομής, καταστρέφοντας ακόμη μεγάλο μέρος της πρόσοψης του κτιρίου.

Πάντως, σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε πως «πριν βομβαρδιστεί το μαιευτήριο, Ουκρανοί εθνικιστές το είχαν εκκενώσει από προσωπικό και νοσηλευμένους και είχαν πάρει θέσεις μάχης», εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό έγινε ο στοχευμένος βομβαρδισμός από τους Ρώσους.

Οι εικόνες όμως από την επίθεση έδειξαν τραυματισμένες εγκύους να μεταφέρονται με φορεία έξω από το κτίριο, αμέσως μετά την επίθεση, ενώ δεν φάνηκε να υπάρχει ίχνος από τα ουκρανικά τάγματα, τα οποία επικαλέστηκε η Ζαχάροβα, για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι οι Ρώσοι στόχευσαν το μαιευτήριο.

