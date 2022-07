Παγκόσμιο σοκ για τον Σίνζο ‘Αμπε – Τον πυροβόλησε πισώπλατα δυσαρεστημένος πρώην στρατιωτικός

Δεν είναι μόνο η Ιαπωνία σε σοκ για την πισώπλατη επίθεση που δέχτηκε ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Σίνζο Άμπε, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας στην πόλη Νάρα. Είναι όλος ο κόσμος που είδε έναν άνδρα, έναν δυσαρεστημένο πρώην στρατιωτικό, να τον πυροβολεί εν ψυχρώ.

Η κατάσταση της υγείας του Σίνζο Άμπε είναι «πάρα πολύ σοβαρή» είπε ο νυν πρωθυπουργός. Τόσο τα ΜΜΕ της Ιαπωνίας όσο και η Πυροσβεστική της Νάρα ανέφεραν ότι ο 67χρονος πρώην πρωθυπουργός της χώρας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο χωρίς καμία ζωτική ένδειξη, με καρδιοπνευμονική ανακοπή, όρος που χρησιμοποιείται από τις ιαπωνικές αρχές όταν κάποιος είναι νεκρός και μέχρι να διαπιστωθεί ιατροδικαστικά ο θάνατός του.

Ο Σίνζο Άμπε, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας (2006-2007 και 2012-2020) έδινε προεκλογική ομιλία ενόψει των εκλογών της Κυριακής (10.07.2022) για τη Γερουσίας. Και ενώ μιλούσε, ένας άνδρας τον πλησίασε και τον πυροβόλησε δυο φορές, με τον Άμπε να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος. Ο δράστης έχει κατονομαστεί και έχει συλληφθεί.

«Πυροβόλησαν τον πρώην πρωθυπουργό περί τις 11:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) στη Νάρα. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με πυροβόλο όπλο προσήχθη. Η κατάσταση της υγείας του κ. Άμπε είναι άγνωστη αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, ο Χιροκάζου Ματσούνο.

Καθώς ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος μίλαγε στην προεκλογική εκδήλωση του κόμματός του, ακούστηκαν δύο ή τρεις αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί. Σύμφωνα με νεαρή αυτόπτη μάρτυρα, ο δράστης άνοιξε πυρ ενώ βρισκόταν «στα νώτα» του Σίνζο Άμπε. Η πρώτη σφαίρα αστόχησε, κατά την ίδια.

Ο Άμπε χτυπήθηκε στην πλάτη και στον λαιμό, αιμορραγούσε στο στήθος. Συνεργάτες του είχαν μαζευτεί πάνω από τον πρώην πρωθυπουργό που κατέρρευσε, με τουλάχιστον έναν να του κάνει μαλάξεις. Οι εικόνες από τη στιγμή της επίθεσης και των όσων ακολούθησαν είναι σοκαριστικές.

Βίντεο: Η στιγμή του πυροβολισμού

Close-up video of Japanese former PM Shinzo Abe being shot and the suspect being tackled. pic.twitter.com/QA0Ywupn8Z — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) July 8, 2022

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Police via NHK: The suspect is in his 40s. — Scott Stedman (@ScottMStedman) July 8, 2022

Επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην ιαπωνική αστυνομία, το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών συνελήφθη για απόπειρα φόνου και το όπλο που έφερε κατασχέθηκε.

Κατά πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου Fuji, ο δράστης είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και το τουφέκι με το οποίο άνοιξε πυρ εναντίον του Σίνζο Άμπε ήταν χειροποίητο. Σύμφωνα δε με το ΝΗΚ, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο δράστης αποφάσισε να σκοτώσει τον πρώην πρωθυπουργό γιατί ήταν δυσαρεστημένος μαζί του.

Ως δράστης έχει κατονομαστεί από την αστυνομία ο Τετσούγια Γιαμαγκάμι, μόνιμος κάτοικος της Νάρα. Δεν είναι όμως ακόμη γνωστοί οι λόγοι της δυσαρέσκειάς του, που τον οδήγησαν στην απόπειρα δολοφονίας του Σίνζο Άμπε.

Η στιγμή της σύλληψης του δράστη

NHK video shows the moment Shinzo Abe’s suspected attacker was stopped. Local media reporting a man in his 40s has been arrested on a charge of attempted murder #Abe #安倍晋三 pic.twitter.com/oMcDV31vfn — Tom Bateman (@tomb8man) July 8, 2022

«Πάρα πολύ σοβαρή» η κατάστασή του

Ο διάδοχος του Σίνζο Άμπε στην πρωθυπουργία της Ιαπωνίας, Φουμίο Κισίντα διέκοψε (όπως κι όλα τα κόμματα) την προεκλογική του εκστρατεία και επέστρεψε στο Τόκιο. Χαρακτήρισε την κατάσταση της υγείας του πολύ κρίσιμη.

Ο Σίζνο Άμπε βρίσκεται σε «πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση», είπε ο Κισίντα.

Χαρακτήρισε την απόπειρα κατά της ζωής του πρώην επικεφαλής κυβέρνησης και νυν βουλευτή του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) «βάρβαρη ενέργεια» που διαπράχθηκε «εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας», τονίζοντας πως οι εκλογές είναι «το θεμέλιο της δημοκρατίας» και η αμαύρωσή τους «απόλυτα ασυγχώρητη».

Ο Κισίντα πρόσθεσε ότι προσεύχεται να επιζήσει ο 67χρονος Άμπε, πολιτικός μέντοράς του. Ο νυν πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ήταν υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Άμπε από το 2012 ως το 2017.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας είπε ακόμη πως δεν είναι τώρα «η ώρα» να συζητηθεί η εφαρμογή της πολιτικής για τα όπλα.

«Καρδιοπνευμονική ανακοπή»

Ούτε το κόμμα του Άμπε, ούτε η αστυνομία ήταν σε θέση να δώσουν περισσότερα στοιχεία για το επεισόδιο.

Το NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo μετέδωσαν νωρίτερα ότι ο Σίνζο Άμπε βρίσκεται «σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής», χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν έχει επέλθει θάνατος και μένει απλά να διαπιστωθεί από ιατροδικαστικό.

Ο Άμπε παρέμεινε στον θώκο του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ανέλαβε αρχικά το 2006 και κράτησε το αξίωμα για έναν χρόνο, κατόπιν επέστρεψε και έμεινε στην εξουσία από το 2012 ως το 2020, όταν αναγκάστηκε να παραιτηθεί για λόγους υγείας.

Πηγή: newsit.gr

