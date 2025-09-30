ΠΑΕ Παναιτωλικός: Προσθήκη δύο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

Διευρύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Παναιτωλικός με την προσθήκη δύο νέων μελών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, oι κύριοι Σπύρος Φλώρος και Νίκος Καμαργιάρης εντάσσονται στο ΔΣ, ενισχύοντας τη διοικητική ομάδα της ομάδας.

Η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Μεγαλομέτοχος: Φώτης Κωστούλας

Πρόεδρος: Γεράσιμος Μπελεβώνης

Αντιπρόεδρος: Θωμάς Σπύρου

Μέλη: Γιώργος Σωτηρόπουλος, Νίκος Καμαργιάρης, Σπύρος Φλώρος

Εκπρόσωπος Ερασιτέχνη: Παναγιώτης Στεργίου

Η κίνηση αυτή ενισχύει τη διοικητική σταθερότητα και τη στρατηγική κατεύθυνση της ΠΑΕ, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.