ΗΠΑ: Ο Κεφαλονίτης Άρης Κουρκουμέλης βοηθός υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ

Στην κυβέρνηση Τραμπ, ο ανερχόμενος δικηγόρος, Άρης Κουρκουμέλης από την Κεφαλονιά, αναλαμβάνοντας καθήκοντα βοηθού υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο ανερχόμενος δικηγόρος και συνάμα πρωτεργάτης των επιτυχημένων τελετών έπαρσης της γαλανόλευκης στο Μπόουλινγκ Γκριν του Μανχάταν κ. Άρης (Αριστείδης) Κουρκουμέλης, στις αρχές του Αυγούστου ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του ως υφυπουργού της Κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Άρης είναι γιος των επιχειρηματιών και συνάμα φιλανθρώπων Τομ και της Κάθυς Κουρκουμέλη και ακόμη και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι επιμένει ελληνικά. Το λέμε και το υπογραμμίζουμε καθώς είναι ένας από τους ελάχιστους – αν όχι και ο μόνος – Ελληνοαμερικανός γόνος εύπορης οικογένειας που συστήνεται στον πολιτικό κόσμο και στο ευρύτερο αμερικανικό κοινό με το βαπτιστικό του όνομα «Αριστείδης».

Το γεγονός ποιεί ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο, την οικογένειά του, την ομογένεια και κατ΄επέκταση την Κεφαλονιά, την γενέτειρα του πατέρα του, που αν μη τι άλλο αποτελεί σημείο αναφοράς για τον νέο βοηθό υπουργό που ανέλαβε ένα πολύ αξιόλογο χαρτοφυλάκιο.

Ο Αριστείδης Κουρκουμέλης ανέλαβε τα καθήκοντα του βοηθού Υπουργού για Εμπόριο και Οικονομική Ασφάλεια στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security – DHS) και ηγείται των προσπαθειών του DHS για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση κινδύνων εθνικής ασφάλειας που προκύπτουν από τον στρατηγικό ανταγωνισμό, την καταναγκαστική εργασία, τις ευπάθειες στις αλυσίδες εφοδιασμού, τις ξένες επενδύσεις και την παράνομη εκμετάλλευση του νόμιμου εμπορίου.

Επιπλέον, εκπροσωπεί το Υπουργείο σε δύο καίριες κυβερνητικές επιτροπές: την Επιτροπή για τις Ξένες Επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες (Committee on Foreign Investment in the United States – CFIUS) και την Επιτροπή Αξιολόγησης Ξένης Συμμετοχής στον Τομέα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (Team Telecom).

Παράλληλα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνεργασία του DHS με τον Λευκό Οίκο, το Κογκρέσο, καθώς και με διεθνείς εταίρους σε θέματα εμπορίου και οικονομικής ασφάλειας.

Ο κ. Κουρκουμέλης διαθέτει πλούσιο υπόβαθρο στο διοικητικό δίκαιο, το διεθνές εμπόριο και την εθνική ασφάλεια. Πριν ενταχθεί στο DHS, υπήρξε διαχειριστικός εταίρος (Managing Partner) σε δικηγορική εταιρεία πλήρους υπηρεσιών, παρέχοντας νομικές συμβουλές σε περίπλοκα ρυθμιστικά ζητήματα, δικαστικές υποθέσεις και κυβερνητικές έρευνες.

Είχε επίσης υπηρετήσει ως Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος (Senior Counsel) στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (U.S. Department of Commerce), όπου ηγήθηκε της εφαρμογής των δασμών του Άρθρου 232 (Section 232 tariffs) και άλλων στρατηγικών πρωτοβουλιών στον τομέα της ασφάλειας και του εμπορίου. Νωρίτερα, εργάστηκε σε πολυεθνική δικηγορική εταιρεία με αντικείμενο τις σύνθετες εμπορικές συναλλαγές και το διεθνές εμπόριο.

Την επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε ως γραμματέας δικαστή (Clerk) στον τότε πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (U.S. Court of International Trade), δικαστή Τίμοθι Σ. Στάνσεου (Timothy C. Stanceu). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Νομικής (LL.M.) από το Columbia Law School και Πτυχίου Νομικής (J.D.) από το New York Law School.

