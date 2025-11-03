Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Πολιτικά Νέα

Π. Κούτσικος: Υποψηφιότητα για πρόεδρος της τοπικής ΔΗΜΤΟ θέτει ο πρώην γραμματέας της ΟΝΝΕΔ Αμφιλοχίας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ο πρώην γραμματέας της ΟΝΝΕΔ Αμφιλοχίας, Παντελής Κούτσικος, θέτει υποψηφιότητα για πρόεδρος της τοπικής ΔΗΜΤΟ.
Η ανακοίνωση:

Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Αμφιλοχίας, με βαθιά πίστη στις αρχές, τις αξίες και το όραμα της παράταξής μας.

Η απόφασή μου αυτή πηγάζει από τη διάθεση προσφοράς και την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία στην Αμφιλοχία μπορεί να προχωρήσει μπροστά μέσα από την ενότητα, τη συμμετοχή και την ανανέωση.

Στόχος μου είναι μια τοπική οργάνωση ανοιχτή σε όλους, ενεργή στην κοινωνία, κοντά στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που θέλουν να συνδιαμορφώσουν το μέλλον του τόπου μας.

Με συνεργασία, πίστη και συλλογική προσπάθεια, μπορούμε να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο τη φωνή της Νέας Δημοκρατίας στην Αμφιλοχία — για μια παράταξη ενωμένη, σύγχρονη και δημιουργική.

Η αφίσα:

