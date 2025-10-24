Π. Καρατσόλης: «Μονόδρομος η ομοψυχία αλλά... πιάσαμε πάτο», είπε για τις πλημμύρες στο Μεσολόγγι

«Αυτές τις στιγμές σκύβουμε άπαντες στην δικαιολογημένη αγανάκτηση των δημοτών», αναφέρει με ανάρτησή του ο πρ. αντιδήμαρχος Μεσολογγίου Παντελής Καρατσόλης, αναφορικά με τις πλημμύρες στο Μεσολόγγι.

Ο πρ. αντιδήμαρχος καλεί τον δήμαρχο Μεσολογγίου, Σπύρο Διαμαντόπουλο να δράσει ώστε να μην «περάσει στην ιστορία ως συνεχιστής της καταστροφικής εσωστρέφειας αυτού του Ιερού Τόπου».

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Καρατσόλης αναφέρει:

Αυτές τις στιγμές σκύβουμε άπαντες στη δικαιολογημένη αγανάκτηση των δημοτών. Αυτές τις ώρες, κυρίως όσοι έχουμε διατελέσει αιρετοί και με θέση ευθύνης σε αυτόν τον Δήμο κατά το παρελθόν, το βουλώνουμε και νιώθουμε ντροπή για ό,τι μας αναλογεί, για τις αμέλειες και τις λάθος ιεραρχήσεις του παρελθόντος.

Δεν υπάρχει αντιπολίτευση αυτές τις ώρες, ούτε καταλογισμός και επιμερισμός ευθυνών για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Τα βαρέθηκε όλα αυτά ο δημότης… Τα σιχάθηκε. Όπως και όλους. Προσωπικά εκτιμώ πως η αρχική συγγνώμη του νυν Δημάρχου είναι στον σωστό προσανατολισμό… φτάνει να είναι ειλικρινής η παραδοχή της ευθύνης του και όχι επικοινωνιακό τρικ μέχρι να περάσει η μπόρα.

Σε διαφορετική περίπτωση, άλλη μία θητεία και ένας ακόμη Δήμαρχος θα περάσει στην ιστορία ως συνεχιστής της καταστροφικής εσωστρέφειας αυτού του Ιερού Τόπου.

Σπύρο Διαμαντόπουλε, έχουμε πιάσει πάτο, και αυτή τη φορά δεν βρέχει, αλλά φτύνουν οι δημότες από απογοήτευση και αγανάκτηση. Αν όντως θέλεις να εκφράσεις το νέο και το διαφορετικό, απόδειξέ το με πρωτοβουλίες και λύσεις στην επίλυση αυτού του εφιάλτη που βιώνει ο πολίτης αυτού του Δήμου κάθε φορά που βρέχει.

Τώρα που πιάσαμε πάτο, γιατί πιάσαμε, ομοψυχία, ειλικρίνεια και πράξεις. Θα είμαι από τους πρώτους που θα το αναγνωρίσουν. Δεν υπάρχει πλέον άλλος δρόμος για να τιμηθούν τα 200 χρόνια και η μοναδική ιστορική παρακαταθήκη αυτού του Ιερού Τόπου.

Προς το παρόν, ο μόνος που δικαιούται να αγανακτεί και να εκφράζεται είναι μόνο ο δημότης, και ουδείς άλλος. Μονόδρομος πλέον η ομοψυχία. Για όσους δεν το κατανοούν ή δεν θέλουν να την υπηρετήσουν, προτείνω τουλάχιστον τη σιωπή… για να μην πω τον σκασμό.