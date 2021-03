Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα PATH

Ένα πρόγραμμα τελείωσε και μια νέα εποχή για την τουριστική προβολή της ΠΔΕ ξεκίνησε θα μπορούσε να είναι ο τίτλος για αυτό το Δελτίο Τύπου. Και πραγματικά με τόσα καινοτόμα εργαλεία που άφησε στους εταίρους Ιταλούς και Έλληνες που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του αναμένεται να ξεκινήσει μια νέα περίοδος προβολής του τουριστικού προϊόντος βασισμένη στις νέες τεχνολογίες και στις διεθνείς τάσεις με τις οποίες συμβαδίζουν και οι επιλογές του Υπουργείου Τουρισμού.

Μέσα από μια αγαστή συνεργασία οι δυο αυτοδιοικητικοί φορείς έφεραν εις πέρας από κοινού για την περιοχή μας ένα πρόγραμμα που εκτός των άλλων άφησε μια πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα με καταγεγραμμένα και πρωτότυπα φωνογραφημένα 1500 σημεία κάθε πιθανού ενδιαφέροντος .Επίσης 34 προτεινόμενες διαδρομές απεικονισμένες πάνω σε έναν διαδραστικό χάρτη αποτέλεσμα της συνεργασίας με το πανεπιστήμιο της Πάτρας, πινακίδες QR αναρτημένες σε επιλεγμένα αξιοθέατα αλλά και μικρές βιντεοταινίες που ήταν η ανταπόκριση των μαθητών μας στην πρόσκληση να σκηνοθετήσουν προβάλλοντας την περιοχή τους.

Όλα τα παραπάνω εργαλεία όμως θα απαιτηθεί, για να παραμείνουν ζωντανά και χρήσιμα , να ενημερώνονται συνεχώς με νέες πληροφορίες και στοιχεία καθώς και να ενσωματωθούν στην καθιερωμένη λειτουργεία των γραφείων τουριστικής προβολής των Δήμων και της Περιφέρειας.

Το πιο σημαντικό όμως είναι η εμπειρία που αποκτήθηκε από τους δυο Αυτοδιοικητικούς Φορείς, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ότι μόνο από κοινού και μέσα από στενή συνεργασία είναι δυνατόν να κερδίσει η ΠΔΕ την θέση που της αξίζει σαν τουριστικός προορισμός στα πλαίσια της Εθνικής διεκδίκησης από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Ας ελπίσουμε για τα καλύτερα στις ημέρες που έρχονται. Οι ανάγκες είναι τεράστιες και οι τοπικές κοινωνίες σκληρά δοκιμασμένες περισσότερο από κάθε άλλη φορά λόγω των πρόσφατων συνθηκών που βιώνουν.

Το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο υλοποιήθηκε σε συνεργασία της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας, της Π.Δ.Ε. και των Ιταλών Εταίρων.