Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Έκτακτη σύσκεψη για τις παράνομες μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών

Σε συνέχεια περιστατικού παράνομης διακίνησης ζωοτροφών από περιοχές που υπόκεινται σε απαγορεύσεις, λόγω παρουσίας του νοσήματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,συγκλήθηκε έκτακτη σύσκεψη, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Μαυρομμάτης.

Συμμετείχαν ακόμη, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος,ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας Θανάσης Κούκουνας,ο υποδιευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας Νικόλαος Σταματεράκης,ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Σάββας Βλάχος,ο Διευθυντής Κτηνιατρικής Γεράσιμος Στάμος, στελέχη από την πολιτική προστασία και το τμήμα εμπορίου.

Συζητήθηκε και συμφωνήθηκε να ενταθούν οι έλεγχοι επί 24ώρου βάσεως από τις συναρμόδιες υπηρεσίες (τμήμα εμπορίου, κτηνιατρικής υπηρεσίας, Διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και ελληνικής αστυνομίας)σε όλο το οδικό δίκτυο της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας για τις παράνομες μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών με επιβολή αυστηρών προστίμων έως και αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε σχέση με τα παραπάνω εφιστάταιη προσοχή στους κτηνοτρόφους της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας να μην προβαίνουν στην αγορά ζωοτροφών, αν δεν έχουν κάνει έρευνα αγοράς για την ποιότητα των ζωοτροφών και την προέλευση τους με τα αντίστοιχα παραστατικά, γιατί οι ζωοτροφές αποτελούν από τα κύρια μέσα διασποράς του νοσήματος.

Οι Δήμοι από την πλευρά τους δεσμεύτηκαν να εντατικοποιήσουν και να επεκτείνουν τις απολυμάνσεις της αγροτικής οδοποιίας.