Όζι Όσμπορν: Πέθανε ο θρύλος της heavy metal σε ηλικία 76 ετών

Πέθανε θρύλος της heavy metal, Όζι Όσμπορν, σε ηλικία 76 ετών, λίγες ημέρες μετά το συγκινητικό αντίο του με τους Black Sabbath στη «Back to the Beginning» συναυλία.

Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ozzy Osbourne, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του όσο λίγοι με την παγκόσμια σκηνή του heavy metal.

Ο θάνατός του έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την εκρηκτική και βαθιά συγκινητική του επανένωση με τους Black Sabbath, με τους οποίους έδωσε την «τελευταία του υπόκλιση» σε μια τελετουργική συναυλία αποχαιρετισμού στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ.

«Δεν έχετε ιδέα πώς νιώθω – σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», ήταν τα λόγια του μπροστά σε χιλιάδες θεατές, καθηλωμένος σε έναν θρόνο αλλά πιο ζωντανός από ποτέ. Το line-up του farewell show περιλάμβανε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σκηνής – Metallica και Guns N’ Roses μεταξύ άλλων – σε έναν φόρο τιμής στον πατριάρχη του σκληρού ήχου.

Από το «Iron Man» στο «Crazy Train»: ένας μουσικός που δεν έσβησε ποτέ

Με τους Black Sabbath ο Osbourne επαναπροσδιόρισε τη μουσική του 20ού αιώνα. Τραγούδια όπως το Iron Man, το Paranoid και το War Pigs δεν ήταν απλώς επιτυχίες· ήταν μανιφέστα μιας ολόκληρης γενιάς. Η σόλο πορεία του, εξίσου εκρηκτική, έφερε κλασικά όπως το Crazy Train και το Changes, ενώ η χαρακτηριστική φωνή του παρέμεινε σύμβολο αυθεντικότητας και σκοτεινού πάθους.

Μια ζωή στα άκρα – και στην τηλεόραση

Ο Ozzy δεν ήταν μόνο ο frontman της κόλασης. Στη δεκαετία του 2000 έγινε household name μέσα από το The Osbournes, το reality show του MTV που κατέγραψε την καθημερινότητά του με τη Sharon και τα παιδιά τους, Kelly και Jack, στην Καλιφόρνια. Το κοινό ήρθε σε επαφή με τον ακατέργαστο αλλά τρυφερό χαρακτήρα ενός ανθρώπου που έζησε τα πάντα, από την υπερβολή και τα ναρκωτικά, μέχρι τις δημόσιες αποκαλύψεις για την ασθένειά του – ο Osbourne έπασχε από Πάρκινσον, ενώ είχε υποστεί και σοβαρούς τραυματισμούς το 2019.

Παρά τις δοκιμασίες, το 2022 έκανε μια αναπάντεχη εμφάνιση στο φινάλε των Κοινοπολιτειακών Αγώνων στο Μπέρμιγχαμ, αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν μπορεί να κρατήσει τον Ozzy μακριά από τη σκηνή.

Ένας ζωντανός θρύλος – μέχρι το τέλος

Η λίστα των διακρίσεών του είναι σχεδόν τόσο μεγάλη όσο και οι μύθοι γύρω από την προσωπικότητά του: διπλή είσοδος στο Rock and Roll Hall of Fame, αστέρια στο Hollywood Walk of Fame και στο Μπέρμιγχαμ, πέντε βραβεία Grammy, το Godlike Genius Award από το NME και το Living Legend από το Classic Rock Magazine.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Sharon, τα παιδιά τους Aimee, Kelly και Jack, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, Jessica και Louis, από τον πρώτο του γάμο με τη Thelma Riley, και εγγόνια που θα μεγαλώσουν με την κληρονομιά του.

Ο Ozzy Osbourne δεν ήταν απλώς ένας μουσικός. Ήταν μια εποχή, μια στάση ζωής, μια κραυγή που ακόμα αντηχεί στις ψυχές όσων τον άκουσαν.

