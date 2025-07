Όζι Όσμπορν: Η τελευταία εμφάνισή του στη συναυλία των Black Sabbath στο Μπέρμινχαμ

Η τελευταία εμφάνιση του Όζι Όσμπορν στη συναυλία των Black Sabbath στο Μπέρμινχαμ, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα το 1948 όταν ήρθε στον κόσμο ο θρύλος της μουσικής.

Ήταν 5 Ιουλίου όταν ο Όσμπορν ανέβηκε στην σκηνή στο Βίλα Παρκ μαζί με τους Βlack Sabbath για να γνωρίσει την αποθέωση από το κοινό.

Ερμηνεύοντας ένα συναρπαστικό σετ τεσσάρων τραγουδιών ο Όσμπορν ευχαρίστησε το πλήθος λέγοντας: «Η υποστήριξή σας μας επέτρεψε να ζήσουμε έναν καταπληκτικό τρόπο ζωής, σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας».

Τρεις σχεδόν εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία του με τους Black Sabbath «Back to the Beginning» στο Μπέρμιγχαμ, στην οποία συμμετείχαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της metal ο Όσμπορν έφυγε από τη ζωή.

Γεννήθηκε ως Τζον Μάικλ Όσμπορν στο Άστον του Μπέρμιγχαμ το 1948 από γονείς εργάτες σε εργοστάσιο. Είχε μια δύσκολα παιδικά χρόνια, εγκατέλειψε το σχολείο στα 15 και έκανε διάφορες δουλειές, όπως σε εργοστάσια, προτού συνεργαστεί με τον συμμαθητή του Γκίζερ Μπάτλερ σε διάφορα συγκροτήματα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Όσμπορν εισήχθη στο UK Music Hall of Fame και στο US Rock And Roll Hall Of Fame – δύο φορές και στα δύο, με τους Black Sabbath και ως σόλο καλλιτέχνης.

Απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, καθώς και στην Μπρόουντ Στριτ του Μπέρμιγχαμ και κέρδισε ένα βραβείο Ivor Novello πέντε βραβεία Grammy και 12 υποψηφιότητες.

Ο Όσμπορν αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Σάρον, και τα παιδιά τους, Έιμι, Κέλι και Τζακ, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, Τζέσικα και Λούις, από τον πρώτο του γάμο με τη Θέλμα και εγγόνια.

Πηγή: cnn.gr