Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επανεξελέγη με άνεση πρόεδρος της Κομισιόν - Έλαβε 401 ψήφους

Οι προτεραιότητες της επόμενης πενταετίας και τα νέα χαρτοφυλάκια

Συγκεκριμένα στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έλαβε 401 θετικές ψήφους, 284 κατά και 55 αποχές.

Εκτός από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους του Renew, που είχαν ήδη συμμαχήσει υπέρ της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έλαβε την τελευταία στιγμή και τη στήριξη της πολιτικής ομάδας των Πρασίνων, τουλάχιστον της πλειοψηφία των ευρωβουλευτών της.

Οι ευρωβουλευτές της δεξιάς ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών της Τζόρτζια Μελόνι, είχαν αποφασίσει νωρίτερα να ψηφίσουν κατά συνείδηση, χωρίς να υπάρχει κεντρική γραμμή υπέρ ή κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

The European Parliament has confirmed Ursula von der Leyen for a second term as President of the European Commission.

She will have a further five years to steer legislation at the helm of the EU’s main executive body. pic.twitter.com/5kDGd8Sppq

