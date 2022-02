Ουκρανική κρίση: Ο αιφνιδιασμός Πούτιν φέρνει τη Μόσχα ένα βήμα πιο κοντά στην ένοπλη σύρραξη με το Κίεβο

Παράλληλα, εξαιρετικά έντονη είναι και η κινητικότητα που εμφανίζουν τις τελευταίες ώρες στα ανατολικά ρωσοουκρανικά σύνορα οι ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις, έπειτα και από την εντολή που έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν προς το υπουργείο Άμυνας, να αναπτύξει ρωσικές «ειρηνευτικές δυνάμεις» στις παραπάνω αποσχισθείσες περιφέρειες.

Πρόκειται για μία απόφαση που από την μία πλευρά ξάφνιασε τη Δύση, αφού υπήρχαν ελπίδες ότι ο Πρόεδρος Πούτιν, εν όψει της επικείμενης συνάντησής του με τον αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, θα απέφευγε να προχωρήσει σε μία περεταίρω κλιμάκωση της έντασης στα ρωσοουκρανικά σύνορα, από την άλλη επιβεβαίωσε τις ανησυχίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ότι η Μόσχα δεν είχε παραιτηθεί από τα σχέδια της στην Ανατολική Ουκρανία διατηρώντας και προετοιμάζοντας τις δυνάμεις της για μία εισβολή στην Ουκρανική επικράτεια.

President Putin said the responsibility for “continuing the bloodshed” would lie with Ukrainian authorities while signing decrees to recognize breakaway regions of Donetsk and Luhansk as independent states. pic.twitter.com/s1DjUGWkrW

