Ουκρανία: Ζητά συμμετοχή στην έρευνα και πρόσβαση στα στοιχεία για τον πύραυλο που έπεσε στην Πολωνία

Η Ουκρανία ζητεί την διεξαγωγή κοινής έρευνας για το συμβάν με τους εταίρους της και να λάβει γνώση των πληροφοριών στις οποίες βασίσθηκαν τα συμπεράσματα των συμμάχων τους.

Το Κίεβο «είναι απολύτως ανοικτό σε μία ενδελεχή έρευνα της κατάστασης», έγραψε στην επίσημη σελίδα του Συμβουλίου στο Facebook.

We advocate for a joint examination of the incident with the missile’s landing in Poland. We are ready to hand over evidence of the russian trace that we have. We are expecting information from our partners, based on which a conclusion was made that it’s a 🇺🇦 air defense missile.

