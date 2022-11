Ουκρανία: Υποχωρεί ο Πούτιν – Αποχωρούν από τη Χερσώνα τα ρωσικά στρατεύματα

Ο διοικητής της Ρωσίας στην Ουκρανία, στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν, δήλωσε ότι δεν είναι πλέον δυνατό να διατηρηθούν οι προμήθειες στην πόλη. Η υποχώρηση σημαίνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν εξ ολοκλήρου από την περιοχή στη δυτική όχθη του ποταμού Ντνίπρο.

Other important statements from Surovkin's report to Defense Minister Shoigu:

▪️The city of Kherson and adjacent settlements cannot be supplied and function under the current conditions.

▪️Russian troops will take prepared positions on the left bank of the Dnieper. pic.twitter.com/rkK9O4MtPg

