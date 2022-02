Ουκρανία – Σπαρακτικές εικόνες: «Δεν θέλω να πεθάνω», λέει κλαίγοντας παιδάκι

Εικόνες «γροθιά στο στομάχι», βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, ζουν τον απόλυτο εφιάλτη. Μέσα σε λίγες ώρες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προκειμένου να βρουν ασφαλές καταφύγιο και να γλυτώσουν από την επίθεση των Ρώσων. Μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι βρίσκονται σε απόγνωση, κλαίνε μπροστά στην κάμερα, υπό το φόβο του θανάτου.

Τα βίντεο που μεταδίδονται στα τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο είναι συγκλονιστικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που μεταδίδει το Bloomberg και δείχνει ένα παιδάκι από την Ουκρανία με δάκρυα στα μάτια να λέει: «Δεν θέλω να πεθάνω».

Ukrainians are seeking safety after Russia’s invasion, with some fleeing the country and finding shelter. Parents are left trying to explain the violence to their kids https://t.co/ujqOFOEUOS pic.twitter.com/UCngbwe1yx

Σε άλλο βίντεο από τη Μαριούπολη μία γυναίκα δεν ξέρει προς τα πού να πάει για να σωθεί. «Πού να πάω; Πείτε μου, πού να τρέξω», λέει με το φόβο ζωγραφισμένο στα μάτια της.

“Where do I go? Tell me please. Where will I run?”

People across Ukraine were out on the streets, queuing at ATMs, looking for shelter or seeking ways to leave the country. pic.twitter.com/FgMy5iaqu7

— DW News (@dwnews) February 25, 2022