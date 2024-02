Ο στρατός της Ουκρανίας επιβεβαίωσε την υποχώρησή του από το χωριό Λαστοτσκινέ στα ανατολικά, εξηγώντας ότι η κίνηση αυτή θα βοηθήσει να ανασχεθεί η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς τα δυτικά.

Το Λαστοτσκινέ βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Αβντιίβκα, από την οποία αποχώρησαν οι ουκρανικές δυνάμεις στα μέσα Φεβρουαρίου.

«Μονάδες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων υποχώρησαν από το χωριό Λαστοτσκινέ προκειμένου να οργανώσουν την άμυνα και να εμποδίσουν τον εχθρό να προελάσει βαθύτερα προς τα δυτικά», δήλωσε ο Ντμίτρο Λιχόβιι εκπρόσωπος του στρατού της Ουκρανίας.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι θα δημιουργηθούν νέες αμυντικές γραμμές λίγα χιλιόμετρα πιο δυτικά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε στο Telegram ότι «απελευθέρωσε» το χωριό αυτό, με τα ρωσικά στρατεύματα να συνεχίζουν την προέλασή τους στην περιοχή, μετά την κατάληψη της Αβντιίβκα.

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”><imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> For the third night in a row, Russian troops have launched massive strikes on Ukraine’s rear facilities. Explosions were heard in Kirovohrad, Dnipro, Kharkiv, and Sumy regions. Ballistic and cruise missiles were used, as well as Geran-2 UAVs. pic.twitter.com/GxWrG0clMx

— Rybar Force (@rybar_force) February 26, 2024