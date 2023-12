Ουκρανία: Ρωσική επίθεση κατά μη στρατιωτικών στόχων στο Χάρκιβ

Ρωσική επίθεση στο κέντρο της πόλης Χάρκιβ έπληξε ιατρικό ίδρυμα, συγκροτήματα κατοικιών και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 8 ανθρώπων, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρεις Ολεγκ Σινεχούμποφ στο Telegram.

«Οι κατοχικές δυνάμεις έπληξαν στον κεντρικό τομέα του Χάρκιβ…χτύπησαν αποκλειστικά μη στρατιωτικές υποδομές». «Σε αυτές περιλαμβάνονται ένα ιατρικό ίδρυμα, συγκροτήματα κατοικιών, καταστήματα και δημόσιοι χώροι», έγραψε ο κυβερνήτης διευκρινίζοντας ότι η ρωσική επίθεση περιλάμβανε έξι πλήγματα.

Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από το Kharkiv Palace Hotel στο κέντρο της πόλης που έχει υποστεί ζημίες.

Shelling of the center of #Kharkiv is reported

In particular, the Kharkiv Palace hotel was damaged. Medics are treating 8 injured, all hospitalized.

As a result of the shelling there is damage only to civilian infrastructure: medical facility, apartment buildings, stores and… pic.twitter.com/WKC1eDjWl4

— NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2023