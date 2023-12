Η Ρω/σία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας επίθεση στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας βαλλιστικό πύραυλο Ισκαντέρ, έναν πύραυλο κρουζ και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ανακοίνωσε σήμερα η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας.

Τα ουκρανικά αντιαεροπορικά συστήματα κατέστρεψαν τον πύραυλο κρουζ και 20 επιθετικά drones, διευκρινίζει η ουκρανική πολεμική αεροπορία σε ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ο πύραυλος Ισκαντέρ “δεν έφτασε στον στόχο του”, προσθέτει, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσα drones εξαπέλυσε συνολικά η Ρωσία ή αν η επίθεση αυτή προκάλεσε ζημιές ή απώλειες.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 33 ουκρανικά drones.

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> Zelensky: Ukraine downs 104 of 112 Shahed drones launched by Russia this week.

Ukrainian forces shot down 104 of the 112 Shahed “kamikaze” drones launched by Russia over the past week, President Volodymyr Zelensky said in his address on Dec. 16.https://t.co/lVuuWD5Jvp

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 16, 2023