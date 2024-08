Ουκρανία: Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις εξαπέλυσε η Ρωσία – Χιλιάδες κάτοικοι του Κιέβου στα καταφύγια

Η μεγαλύτερη μαζική επίθεση των τελευταίων εβδομάδων της Ρωσίας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, έπληξε το ενεργειακό σύστημα της χώρας

Η μεγαλύτερη μαζική επίθεση των τελευταίων εβδομάδων της Ρωσίας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, έπληξε το ενεργειακό σύστημα της χώρας, βυθίζοντάς την στο «σκοτάδι και το κρύο», ενόψει του χειμώνα.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ βομβαρδίστηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε εθνικό επίπεδο, ανακοίνωσε το Κίεβο.

Διακοπές ρεύματος και διακοπές ύδρευσης αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών του Κιέβου, καθώς η επίθεση είχε στόχο κρίσιμες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας σε τουλάχιστον 10 περιοχές.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της δραματικά στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από τον Μάρτιο, ενώ πρόκειται για στρατηγική που ακολούθησε από νωρίς στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Όπως μετέδωσε το BBC, οι επιθέσεις με πυραύλους και drones έπληξαν περισσότερες από τις μισές περιοχές της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου με τους κατοίκους να σπεύδουν στα καταφύγια.





Η Ουκρανή βουλευτής, Lesia Vasylenko, ανέφερε ότι παρά τα πλήγματα που δέχεται η Ουκρανία παραμένει «δυνατή», τονίζοντας ότι το σύστημα αεράμυνας της χώρας λειτουργεί.

Η Ουκρανή πολιτικός σημείωσε παράλληλα ότι «ο στόχος που επιδιώκει τώρα η Ρωσία, είναι να στοχεύσει όσο το δυνατόν περισσότερες υποδομές ώστε να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα παραμείνει στο σκοτάδι και στο κρύο κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα».





Ποιες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας υπέστησαν ζημιές

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι στόχευσε τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές στις νυχτερινές εναέριες επιθέσεις της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι ο ενεργειακός τομέας της χώρας έχει υποστεί «μεγάλη ζημιά».

Επιθέσεις στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αναφερθεί σε 10 περιοχές σε όλη την Ουκρανία, από το Rivne και το Volyn στα βορειοδυτικά, έως τη Zaporizhzhia στα νοτιοανατολικά.

Ukrainians: russia wants to kill us.

Our partners: don’t escalate

russia: escalates, uses aviation

Ukrainians: you see, they want to kill us!

Our partners: here you have some weapons but don’t use them against russian aviation

Kyiv in July

Kyiv in August pic.twitter.com/QIILwMp4zH

— Mariia Kramarenko (@KramarenkoMari3) August 26, 2024