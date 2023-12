Ουκρανία: Κοινοτικός σύμβουλος έριξε χειροβομβίδες σε αίθουσα συνεδριάσεων (video)

Ένας κοινοτικός σύμβουλος στην περιοχή Ζακαρπάτια της Ουκρανίας πυροδότησε χειροβομβίδες σε συνεδρίαση του συμβουλίου του χωριού Κερέτσκι την Παρασκευή, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας τουλάχιστον 26 άτομα, σύμφωνα με την ουκρανική εθνική αστυνομία.

Οι αρχές ανέφεραν αρχικά ότι σκοτώθηκε ο ίδιος ο αξιωματούχος, αλλά αργότερα δήλωσαν ότι οι γιατροί προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Δεν είναι σαφές ποια ήταν τα κίνητρα του άνδρα. Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές του ειδησεογραφικού ιστότοπου Strana.ua, ο δράστης ήταν μέλος του συμβουλίου με το όνομα Serhiy Batrin.

Ένα βίντεο που μοιράστηκε η αστυνομία δείχνει έναν άνδρα να μπαίνει στη συνεδρίαση του συμβουλίου και να περιμένει λίγο πριν πει “Μπορώ;” και ρίξει χειροβομβίδες.

WATCH: Deputy throws hand grenades into council meeting in western Ukraine, injuring at least 26 people pic.twitter.com/C6pGxG2TdD

— BNO News (@BNONews) December 15, 2023