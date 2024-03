Ουκρανία: Η πρόταση του Πούτιν για «ουδέτερη ζώνη» είναι σαφής ένδειξη ότι ο πόλεμος θα κλιμακωθεί

Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε σήμερα ότι η ιδέα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τη δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης εντός του ουκρανικού εδάφους είναι ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Μόσχα σχεδιάζει να κλιμακώσει τον πόλεμο.

Ο Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας ουδέτερης ζώνης στην ομιλία του μετά την επανεκλογή του την Κυριακή και το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να προστατευθεί η Ρωσία από τις ουκρανικές επιθέσεις.

«Πρόκειται για (…) μια σαφή, εξόφθαλμη δήλωση ότι ο πόλεμος θα κλιμακωθεί» ανέφερε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ στο πρακτορείο Reuters. «Όλα αυτά είναι σαφείς αποδείξεις ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν είναι έτοιμη να συνάψει σύγχρονες, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα κυρίαρχα δικαιώματα των άλλων χωρών», πρόσθεσε.

A direct clash between NATO and Rf is possible and it will be exactly one step before the World War III?

Entity #Putin already directly proposes mandatory global risks, changes in the rules of political behavior and “large-scale war crime” as the basis for a new foreign policy.…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 18, 2024