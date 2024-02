Σε απόσταση μόλις επτά χιλιομέτρων από την πρώτη γραμμή του πυρός, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Ουκρανία, Κώστας Ονισένκο, περιγράφει τον υπό εξέλιξη τέταρτο μαζικό βομβαρδισμό του 2024 από την πόλη Κονσταντίνοφκα του Ντονμπάς. Ο συναγερμός είναι πανεθνικός, στον απόηχο του νέου πλήγματος της Ουκρανίας με drones κατά επιβατικού πλοίου των Ρώσων, το οποίο βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα, έξω από την Κριμαία.

<imgsrc="" alt=" " class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;">Ukraine's Forces had destroyed Caesar Kunikov of Black Sea Fleet,

by Magura V5 drones near Alupka in occupied Crimea , Ukraine’s Gen Staff reported

It was of newest russia ships. Could accommodate 87 crew members.

a cargo with ammunition was on the board, early reports say pic.twitter.com/dKcgUMAk8u