Η απόπειρα αντεπίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη φαίνεται ότι εντείνεται από την Ουκρανία που ανακοίνωσε ότι drone έπληξε το κτίριο της ρωσικής υπηρεσίας κρατικής ασφαλείας FSB στο Μπέλγκοροντ. Την είδηση επιβεβαιώνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, χωρίς να αναφέρει θύματα, «αν και το κτίριο υπέστη ζημιές».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 58 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτα πάνω από τις ρωσικές περιφέρειες του Μπέλγκοροντ, του Μπριάνσκ, του Βορονέζ, του Κουρσκ, του Ριαζάν και του Λένινγκραντ.

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU πραγματοποίησε επιθέσεις με drones κατά τριών ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου στο Ριαζάν, το Κστόβο και το Κίρισι, δήλωσε ουκρανική πηγή στο Reuters. «Κρίνοντας από τα βίντεο στο διαδίκτυο, οι επιπτώσεις ήταν αρκετά σημαντικές» ανέφερε.

Νωρίτερα ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ριαζάν είχε ανακοινώσει πως ακόμη ένα διυλιστήριο πετρελαίου στοχοθετήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιφέρειά του, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Μόσχας, και πως η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό ανθρώπων και πυρκαγιά.

“Fu##, fu##!”

The moment one of three drones struck the Ryazan oil refinery.

I simply note for the ICC that no civilians or apartment high rises were targeted in these attacks.#OSINT #Russia #Ukraine pic.twitter.com/ULswmVprb3