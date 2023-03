Η Ουγγαρία ενέκρινε την άιτηση ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με ενημέρωση της ουγγρικής εθνοσυνέλευσης, την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία υποστήριξαν 117 βουλευτές, 40 τάχθηκαν κατά και 18 απείχαν.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο επικεφαλής της κυβερνητικής παράταξης Fidesz, Μάτε Κότσις, είχε δηλώσει ότι το ουγγρικό κοινοβούλιο θα ψήφιζε για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ στις 27 Μαρτίου, ενώ η απόφαση για την ένταξη της Σουηδίας θα ληφθεί αργότερα.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είχε πει παλαιότερα ότι η ουγγρική κυβέρνηση υποστηρίζει την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ωστόσο Ούγγροι βουλευτές δεν είναι ενθουσιασμένοι με την επικύρωσή της, καθώς οι αρχές των χωρών αυτών διαδίδουν «ξεδιάντροπα ψέματα» για την Ουγγαρία. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, τα άμεσα σύνορα μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας θα αυξηθούν κατά 1.000 χιλιόμετρα.

