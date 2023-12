Oxbelly Retreat 2024: Εξειδικευμένα δωρεάν προγράμματα για σεναριογράφους κινηματογράφου και τηλεόρασης

Ανοιχτή πρόσκληση για το Oxbelly Retreat 2024 σε σεναριογράφους κινηματογράφου και τηλεόρασης απευθύνει η Oxbelly. Το Oxbelly Retreat 2024 θα πραγματοποιηθεί στις 22-30 Ιουνίου στην “Costa Navarino” της Μεσσηνίας και θα περιλαμβάνει τρία εξειδικευμένα προγράμματα για σεναριογράφους και συγγραφείς που εργάζονται στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη λογοτεχνία, προσφέροντας τους την ευκαιρία να αναπτύξουν τη δουλειά τους με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων αλλά και των συναδέλφων τους, και να συμμετέχουν σε ένα κοινό πρόγραμμα διαθεματικών εκδηλώσεων.

Τα προγράμματα θα διευθύνουν καταξιωμένοι επαγγελματίες του εκάστοτε τομέα. Το πρόγραμμα “Screenwriters” έχει επικεφαλής τη Nicole Perlman (“Guardians of the Galaxy”), το πρόγραμμα “Episodic Writers” τον Jörg Winger (“Deutschland 89”) με σύμβουλο προγράμματος την Jen Blake, ενώ το πρόγραμμα “Fiction Writers” διευθύνεται από τον Chigozie Obioma (“An Orchestra of Minorities”).

Το πρόγραμμα “Screenwriters” στηρίζει οκτώ σεναριογράφους που αναπτύσσουν τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία τους και που επιδιώκουν να ενισχύσουν την τεχνική και την κινηματογραφική φωνή τους. Το πρόγραμμα προσφέρει στους νέους δημιουργούς κατ’ ιδίαν διαβουλεύσεις με έμπειρους συμβούλους-σεναριογράφους και ομαδικά εργαστήρια με εξειδικευμένους σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς.

Το πρόγραμμα Episodic Writers συγκεντρώνει οκτώ υποσχόμενους σεναριογράφους που αναπτύσσουν την πρώτη τους πρωτότυπη σειρά και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τη συνεργατική δομή ενός writers’ room για να βελτιώσουν τα πιλοτικά τους σενάρια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μιας σειρά εργαστηρίων σε περιβάλλον πειραματισμού και διερεύνησης των προοπτικών της επεισοδιακής αφήγησης, υπό την καθοδήγηση έμπειρων showrunners και σεναριογράφων τηλεόρασης.

Το πρόγραμμα Fiction Writers φιλοξενεί δέκα ανερχόμενους συγγραφείς που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν την τεχνική τους, να ενισχύσουν τη λογοτεχνική τους φωνή και να συμβάλουν σε διαπολιτισμικούς διαλόγους γύρω από την αφήγηση. Το πρόγραμμα προσφέρει μια σειρά εργαστηρίων, υπό την καθοδήγηση μιας ομάδας καταξιωμένων συγγραφέων, καθώς και ελεύθερο συγγραφικό χρόνο στη γαλήνια ατμόσφαιρα της Μεσσηνιακής φύσης.

Οι αιτήσεις για τα προγράμματα Oxbelly Retreat 2024 είναι ανοιχτές μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2024. Δεν υπάρχει κόστος για την υποβολή αίτησης και όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων καλύπτονται από την διοργάνωση.

Το Oxbelly Retreat είναι μια ετήσια, διεθνής συνάντηση δημιουργών, αφιερωμένη στην ανταλλαγή ιδεών, την εμβάθυνση της τεχνικής κατάρτισης και τη διεύρυνση των καλλιτεχνικών οριζόντων μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Το Oxbelly Retreat 2024 στηρίζεται από τη Faliro House, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, και την Costa Navarino.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Oxbelly ιδρύθηκε από τον παραγωγό και ιδρυτή της Faliro House Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο το 2015.

Πληροφορίες Oxbelly Retreat 2024

Πότε: 22-30 Ιουνίου

Πού: Costa Navarino

Για υποβολή αιτήσεων πατήστε στα παρακάτω links:

Screenwriters

Episodic Writers

Fiction Writers

Επικοινωνία: contact@oxbelly.com