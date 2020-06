Όταν η υψηλή τεχνολογία συναντά τη γνώση και την επιστήμη! (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Ο Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan Hospital, κάθε Παρασκευή στο Αγρίνιο

Λύσεις σε χρόνια προβλήματα όπως η αιμορροϊδοπάθεια, οι όγκοι μαλακών μορίων, η κύστη κόκκυγος και οι παθήσεις πρωκτού

Επί σειρά ετών, δίνει λύσεις σε χρόνια προβλήματα όπως η αιμορροϊδοπάθεια με χρήση υψηλής τεχνολογίας και περιοχική αναισθησία, όγκους μαλακών μορίων, κύστη κόκκυγος, παθήσεις πρωκτού (ραγάδες) κλπ στη βάση της κλινικής ημέρας με άμεση αποχώρηση του ασθενούς από το νοσοκομείο με οριστική θεραπεία και ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου.

Ο Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan Hospital τους τελευταίους μήνες, βρίσκεται κάθε Παρασκευή στο Αγρίνιο, λειτουργώντας ιατρείο, επί της οδού Μπαϊμπά 32.

Ο λόγος για τον διακεκριμένο επιστήμονα – γενικό χειρουργό, Αναστάσιο Καρανδρέα.

Ο κ. Καρανδρέας, φιλοξενήθηκε στον «ΔΥΤΙΚΑ FM 92,8» μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Αγγελόπουλου, «10 ΜΕ… ΤΟΝΟ» αναλύοντας μεταξύ άλλων τη νόσο της αιμορροϊδοπάθειας, τα συμπτώματα, τις προληπτικές εξετάσεις και τις μεθόδους αντιμετώπισης, δίνοντας πολύτιμες συμβουλές στους ασθενείς και βέβαια επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της κολονοσκόπησης.

Ερ. Κύριε Καρανδρέα, αποτέλεσε η περίπου δύο μηνών καραντίνα λόγω του νέου κορωνοϊού παράγοντα επιδείνωσης σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τη νόσο της αιμορροϊδοπάθειας; Είναι επιτακτική η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση για τους νοσούντες;

Η κατάσταση που βιώσαμε και συνεχίζουμε βεβαίως να βιώνουμε με τον νέο κορονοϊό, σίγουρα συμβάλει στην δημιουργία ή στην επίταση προϋπάρχοντος στρες!

Στα πλαίσια αυτά μπορεί να επιδεινώσει μια προϋπάρχουσα κατάσταση αιμορροϊδοπάθειας αφού είναι γνωστό ότι είναι μια πάθηση με υφέσεις και εξάρσεις και το στρες συμβάλει σε αυτό!

Άμεση σχέση συνεπώς δεν έχει η γενικότερη καραντίνα που βιώσαμε αλλά σίγουρα έχει έμμεση αφού επιτείνει τον ψυχολογικό παράγοντα μέσω της μελλοντικής αβεβαιότητας των εξελίξεων!

Ερ. Στο Metropolitan Ηospital, τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζεται η κλασική μέθοδος χειρουργικής αντιμετώπισης της αιμορροϊδοπάθειας κατά Milligan-Morgan σε συνδυασμό με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας και συγκεκριμένα με τη χρήση ειδικού υλικού: του ψαλιδιού υπερήχων. Ποια τα οφέλη της συγκεκριμένης μεθόδου, για την αποκατάσταση του ασθενούς;

Όσον αφορά την χειρουργική αντιμετώπιση αυτή πρέπει να γίνεται εφόσον υπάρχει συμπτωματολογία!

Η κυριότερη είναι να ματώνουν!

Και ματώνουν συνήθως κατά την διάρκεια της κένωσης!

Εδώ να σημειώσουμε ότι η αιμορροϊδοπαθεια δεν δημιουργεί πόνο παρά μόνον εάν έχουμε θρόμβωση αυτών ή συνυπάρχει άλλη παθολογική κατάσταση όπως ραγάδα δακτυλίου η οποία βεβαίως και αυτή θεραπεύεται!

Η αντιμετώπιση όπως προείπατε γίνεται με την κλασική χειρουργική μέθοδο κατά Milligan- Morgan με την χρήση όμως υψηλής τεχνολογίας!

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ασθενής να απολαμβάνει πλήρη και οριστική θεραπεία με την μικρότερη δυνατή ενόχληση.

Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι εφαρμόζεται σε όλους τους βαθμούς αιμορροϊδοπάθειας και δεν υπόκειται σε περιορισμούς άλλων μεθόδων.

Γίνεται στη βάση της κλινικής ημέρας με περιοχική αναισθησία από εξειδικευμένο αναισθησιολόγο.

Με απλά λόγια ο ασθενής χειρουργείται το πρωί και μετά από λίγη ώρα φεύγει από το νοσοκομείο!

Ερ. Μπορούν οι ασθενείς να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην εν λόγω χειρουργική επέμβαση;

Το νοσοκομείο Metropolitan παρέχει πολύ υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες στους πολίτες σε συνδυασμό γιατρών άρτια κατηρτισμένων και μηχανήματα και τεχνολογία τελευταίας γενιάς.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με προσιτά πακέτα- τιμές προς ασθενείς που δεν έχουν ιδιωτική ασφάλεια δίνει την δυνατότητα στους ασθενείς του να απολαμβάνουν αυτή την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών!

Ερ. Σας γνωρίσαμε πριν από λίγους μήνες στο Αγρίνιο, όταν και ξεκινήσατε να λειτουργείτε ιατρείο, κάθε Παρασκευή, στην οδό Μπαϊμπά 32. Ομολογουμένως η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη. Πως λάβατε την απόφαση να «επεκταθείτε» ιατρικά στην μεγαλύτερη πόλη της Αιτωλοακαρνανίας;

Η φιλία μου με έναν επιφανή δικηγόρο, εξ Αγρινίου ορμώμενο ήταν καθοριστική γι’ αυτή την απόφασή μου.

Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω το όνομά του. Είναι ο κύριος Ανδρέας Τσώκος.

Τρέφει μεγάλη αγάπη για τον τόπο του και τους κατοίκους της περιοχής.

Βλέποντας τον διακαή του πόθο για προσφορά ιατρικών υπηρεσιών στον τόπο που υπεραγαπά, ομολογώ το τόλμησα και πράγματι ο κόσμος ανταποκρίνεται και προσωπικά αισθάνομαι υπερηφάνεια που μπορώ να υπηρετώ στα πλαίσια της ιατρικής μου ειδικότητας τους πολίτες του Αγρινίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Το βιογραφικό του κ. Καρανδρέα πλούσιο!

Αριστούχος απόφοιτος Βαρβακείου προτύπου σχολής.

Ακολούθως Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πτυχιακό έτος, συνέπεια της αριστείας του και με σύσταση του κοσμήτορος του Πανεπιστημίου έγινε δεκτός στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Harvard USA.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του και κατόπιν τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και ακολούθως την υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό).

Έλαβε την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής σε μεγάλα κέντρα Μεγάλης Βρετανίας καθώς και της Ελλάδας.

Εξειδίκευση σε παθήσεις ανωτέρω πεπτικού στην Πανεπιστημιακή κλινική Hammersmith του Λονδίνου.

Εξειδίκευση στην Λαπαροσκοπική χειρουργική στο Louis Pasteur University του Στρασβούργου.

Εξειδίκευση στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών για την υποστήριξη βαρέως χειρουργικών ασθενών.

Διευθυντής χειρουργικής κλινικής νοσοκομείου Metropolitan.

Αριστούχος διδάκτωρ ιατρικής σχολής πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλος του πιο διάσημου κολλεγίου χειρουργών.

Αμερικανικό κολλέγιο χειρουργών FACS fellow of the American college of surgeons.

Για ραντεβού με τον κ. Καρανδρέα μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210 480 9000 και στο 6944 78 9999.