Όταν το ΠΑΣΟΚ βλέπει τη «Νίκη» να εγκαινιάζει γραφεία στο Αγρίνιο. Τα γραφεία της στο Αγρίνιο εγκαινιάζει σήμερα (Σάββατο 18 Οκτωβρίου) η «Νίκη», παρουσία του προέδρου του κόμματος, Δημήτρη Νατσιού.

Αν το δει κανείς στενά ως γεγονός, τα εγκαίνια για ένα μικρό κοινοβουλευτικά κόμμα, αυτό μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί βρισκόμαστε πια σε μια εποχή, που στα περισσότερα τα κόμματα, οι περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις τους βρίσκονται σε καθεστώς πολιτικής υπολειτουργίας… και εν πολλοίς απαξιώμενες στα μάτια της κοινωνίας.

Όμως αν το δει κανείς ευρύτερα, όπως το είδε ένας φίλος της στήλης από το ΠΑΣΟΚ, το πράγμα αλλάζει… «Είναι δυνατόν να έχει γραφεία η «Νίκη» στο Αγρίνιο και να μην έχουμε, εμείς που είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση;» μου είπε ένας παλιός πασόκος που έζησε τις εποχές του κραταιού και του «όλον» ΠΑΣΟΚ. «Να μην έχετε γραφεία στο Αγρίνιο κιόλας, που υπήρξε “κοιτίδα του ΠΑΣΟΚ”, όπως έλεγε ο Πέτρος Ευθυμίου» είπα στο φίλο μου τον πασόκο για να τον πειράξω και να… του μαυρίσω την ψυχή ακόμη περισσότερο. Όμως η στήλη δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας. Προσπάθησα να εξηγήσω στον πασόκο φίλο μου ότι οι εποχές έχουν αλλάξει και κάποια πράγματα που στο παρελθόν τους δίναμε κάποια σημασία, σήμερα δεν αξίζει να τα παίρνουμε καθόλου τοις μετρητοίς. Εξάλλου, κάποτε η εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση είχε στις δημοσκοπήσεις ποσοστά της τάξης του 35% και βάλε… Σήμερα, η αξιωματική αντιπολίτευση με το ζόρι πιάνει στις δημοσκοπήσεις ένα 15άρι. Σήμερα οι δημοσκόποι ανακάλυψαν το εφεύρημα της «εκτίμησης πρόθεσης ψήφου», μπας και τα ποσοστά της ΝΔ πλησιάσουν το 30% για να συνάδουν με κόμμα εξουσίας.

Όσο όμως κι αν προσπάθησα να απαλύνω τον «πόνο» του πασόκου φίλου μου, δεν τα κατάφερα, γιατί ο φίλος μου είναι με τον Γερουλάνο και ανεξάρτητα από το αν έχει ή δεν έχει το κόμμα γραφεία στο Αγρίνιο πιστεύει και αυτός ότι «αν δεν κουνήσει η βελόνα (σ.σ. των δημοσκοπήσεων) τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές»…

Εφημερίδα "Συνείδηση"