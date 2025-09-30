Όταν οι εξαγωγές αυξάνονταν κατά 300 εκατ. ο Καρπέτας σιωπούσε

«Η Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη απέτυχε να θωρακίσει τις εξαγωγές στη Δυτική Ελλάδα», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κώστας Καρπέτας.

Με αυτό τον τρόπο σχολίασε τα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων για το 2024, που έδειξαν πράγματι μία μείωση των εξαγωγών κατά 13%. «Και σε αυτή την περίπτωση η Περιφερειακή Αρχή λειτουργία στον αυτόματο πιλότο, παραμένει θεατής των εξελίξεων αδυνατώντας να παρέμβει», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Καρπέτας.

Ψάχνουμε να βρούμε μία δήλωση του Κώστα Καρπέτα με την ικανοποίηση του τα προηγούμενα χρόνια που οι εξαγωγές της Δυτικής Ελλάδας παρουσίαζαν αύξηση και δυστυχώς δεν βρίσκουμε. Τα αντίστοιχα στοιχεία του 2023 που οι εξαγωγές της Δυτικής

Ελλάδας συνέχισαν να αυξάνονται κατά 5,9%, την ώρα που οι ελληνικές εξαγωγές στο σύνολό τους παρουσίασαν πτώση 8,3%, ο Κώστας Καρπέτας δεν τα σχολίασε. Είναι προφανές βέβαια το γιατί δεν τα σχολίασε τότε και γιατί τα σχολιάζει τώρα.

Πάντως στην εποχή που ο ίδιος ήταν αντιπεριφερειάρχης, το 2019 συγκεκριμένα οι εξαγωγές της Δυτικής Ελλάδας ανέρχονταν σε περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ και το 2024 οι εξαγωγές της Δυτικής Ελλάδας ανέρχονταν σε 834 εκατομμύρια ευρώ και το 2023 σε 950 περίπου εκατ. Υποθέτουμε ότι είναι πολύ καλύτερα, όταν εξάγεις 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα...

Πολύ θα θέλαμε επίσης να ξέραμε, πως θα παρέμβαινε ο Κώστας Καρπέτας, αν αυτός βρίσκονταν στη θέση του Περιφερειάρχη, έτσι ώστε να αυξηθούν οι εξαγωγές της Δυτικής Ελλάδας. Δυστυχώς όμως δεν μας λέει ο Κ. Καρπέτας πως θα το έκανε… Και δεν το λέει γιατί μάλλον δεν υπάρχει τρόπος να παρέμβει αποφασιστικά ένας Περιφερειάρχης στις εξαγωγές με το ισχύον θεσμικό και οικονομικό σύστημα της Ελλάδας. Εκτός κι αν μιλάμε για άλλα συστήματα, τύπου Βόρειας Κορέας και Μιανμάρ…

