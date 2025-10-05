Όταν η "Λαχαναγορά" λειτουργούσε σαν Λαχαναγορά στ΄Αγρίνιο

Στα 1994, το κτήριο της παλιάς πλέον Δημοτικής Αγοράς, λειτουργούσε ακόμη σαν "Λαχαναγορά", εδώ στην φωτογραφία μια καθημερινή αποτύπωση του τότε, από την πλευρά της οδού Κοραή στο Αγρίνιο.

Σήμερα βέβαια έχει μετατραπεί σε εκθεσιακό-πολιτιστικό κέντρο, σχεδόν κλειστό και "κρύο" τις περισσότερες μέρες του χρόνου. Τότε ήταν το "κέντρο" της περιοχής μας για τους μανάβηδες αλλά και τους παραγωγούς, μιας και εδώ συγκεντρώνονταν προς πωληση στα δημοπρατήρια, σχεδόν όλα τα προϊόντα των παραγωγών από την περιοχή μας ( Μουσταφούλι, Ντέμη, Γουρίτσα, ορεινή Τριχωνίδα, Μακρυνία, Καλύβια, Αγγελόκαστρο, Γουριά, Νιοχώρι, Κατοχή, Λεσίνι, Κατσαρού κ.α.). Μια ζωντανή καθημερινή πνοή για την πόλη, όπου συγκέντρωνε επίσης μεταπράτες και από άλλα μέρη, όπως Ευρυτανία, Άρτα, Πρέβεζα αλλά και την Λευκάδα.

Αισθητή λοιπόν σήμερα, η απουσία αυτής της καθημερινής "βουής" της αγοράς από το κέντρο της πόλης μιας και οι εκθέσεις και τα πολιτιστικά διεξάγονται, όταν πραγματοποιούνται, συνήθως βραδυνές ώρες. Αρκετοί που ταξιδεύουν, όχι μόνο σε άλλες πόλεις τις Ελλάδας, αλλά και σε γειτονικές Βαλκανικές χώρες ακόμη και στην Ευρώπη, θα έχουν διαπιστώσει ότι στην "down town" κάθε πόλης διατηρείται ακόμη και σήμερα ο χαρακτήρας των παλιών αγορών. Λειτουργούν δηλαδή ως αγορές λ.χ. στα Χανιά, στην Θεσσαλονίκη, στη Σόφια, στο Βελιγράδι, στο Ζάγκρεμπ, στην Βουδαπέστη, στην Βιέννη, στο Μόναχο, σε πολλές πόλεις της Ιταλίας, της Ισπανίας αλλά και στην Τουρκία, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη.

Πηγή της υπέροχης φωτογραφίας, το σπουδαίο για την πόλη μας φωτογραφικό αρχείο του Γιάννη Κ. Κουτρουμπούση.

Συντάκτης του άρθρου, Αλέξιος Γ. Κατεφίδης, εκπαιδευτικός, τέως υποδιευθυντής του Ελληνικού Λυκείου Νυρεμβέργης.