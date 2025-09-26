Όταν αφήνεις την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» να «νικήσει» τον Καραϊσκάκη…

Όταν αφήνεις την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» να «νικήσει» τον Καραϊσκάκη... οι αντιδράσεις για τη χορηγία στις εκδηλώσεις του Δήμου Αμφιλοχίας δεν λείπουν με το Πολιτιστικό Κέντρο Λουτρού να απέχει.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας τιμά αυτές τις μέρες τα 200 χρόνια από την ιστορική Μάχη του Καρβασαρά. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Ήρωα της μάχης αυτής και γενικότερα της Ελληνικής Επανάστασης, Γιώργου Καραϊσκάκη.

Λίγα 24ωρα πριν, το Πολιτιστικό Κέντρο Λουτρού έκανε γνωστό πως δεν συμμετέχει στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις του Δήμου εκφράζοντας «σταθερή θέση ενάντια στις ΒΑΠΕ» (Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). «Μένουμε συνεπείς στη στάση μας περί ανταποδοτικών» λέει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του εννοώντας τη χορηγία της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» στις εκδηλώσεις αυτές.

Είναι, βέβαια, δικαίωμά τους να μην συμμετέχουν, όμως θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι.Οι χορηγίες, που κάνει συχνά - πυκνά η εν λόγω εταιρεία, δεν είναι θεσμοθετημένα ανταποδοτικά για τα ενεργειακά έργα, που έχει αναπτύξει στην περιοχή. Είναι στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας. Έτσι το κρίνει η εταιρεία από την πλευρά της. Και εμείς βέβαια από την πλευρά μας, μπορούμε να γελάμε… για την κοινωνική ευθύνη της εταιρείας, που αποτιμάται σε μερικά δισεκατομμύρια.

Ας μην τα μπερδεύουμε όμως. Άλλο ανταποδοτικά, άλλο εταιρική κοινωνική ευθύνη. Γενικότερα όμως στην περιοχή φορείς και κάτοικοι, αν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το σκεπτικό, είναι ελεύθεροι να το κάνουν, όμως υποθέτουμε ότι θα έχουν παρατηρήσει ότι η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει σε πολλές δράσεις στην περιοχή. Για παράδειγμα, για την εκδήλωση «Γεύσεις Αμβρακικού» που έγινε μέσα στο καλοκαίρι η «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» έκανε χορηγία ύψους 15.000 ευρώ. Και υπάρχουν και άλλες τέτοιες μικροχορηγίες και δωρεές που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια από την ίδια εταιρεία και μάλιστα επί προηγούμενων δημοτικών αρχών.

Από την άλλη πλευρά πάντως, οι εκάστοτε παράγοντες του Δήμου Αμφιλοχίας και το Δημοτικό Συμβούλιο γενικότερα, δεν έχει δείξει παρά τις μικροχορηγίες της εταιρείας κάποια πιο «εύκαμπτη» στάση στις ορέξεις της εταιρείας για νέα έργα στην περιοχή. Την τελευταία φορά που ο Δήμος Αμφιλοχίας κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για έργο της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» ήταν τον Απρίλιο του 2024 για το πλωτό φωτοβολταϊκό στη λίμνη Καστρακίου και η γνωμοδότηση ήταν αρνητική! Όπως επίσης αρνητικά είχε γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας το 2021 για το υδροηλεκτρικό στο Αυλάκι.

Τούτων δοθέντων, όποιος δεν θέλει να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Δήμου, είναιδικαίωμά του βεβαίως να μην συμμετάσχει, μάλλον όμως αυτός χάνει το οτιδήποτε θετικό προσφέρουν αυτές οι εκδηλώσεις. Γιατί κάτι δεν «κάθεται» καλά, όταν αφήνεις την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» να «νικήσει» τον Καραϊσκάκη…

Εφημερίδα «Συνείδηση»