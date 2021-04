Όσκαρ: 8 ταινίες που πρέπει να δεις πριν την φετινή απονομή

Σε μερικά 24ωρα πρόκειται να λάβει χώρα η 93η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, η οποία θα πραγματοποιηθεί φέτος με διαφορετικό τρόπο λόγω της πανδημίας.

Είναι το πιο σημαντικό κινηματογραφικό γεγονός και εκατομμύρια σινεφίλ παγκοσμίως περιμένουν με αγωνία να δουν ποια θα είναι η κινηματογραφική ταινία που θα κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Στην φετινή μάχη για την διεκδίκηση του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας συναντάμε οκτώ ταινίες, κάθεμια από τις οποίες ξεχώρισε για τους δικούς της λόγους, ενώ οι περισσότερες από αυτές μετρούν πάνω από μια υποψηφιότητα.

Στην κορυφή της φετινής κούρσας αυτή την στιγμη βρίσκεται το “Mank” του Ντέιβιντ Φίντσερ, το οποίο κατάφερε να αποσπάσει 10 υποψηφιότητες, το “Nomadland” της Κλόι Ζάο, ενώ ακόλουθούν “Η Δίκη των 7 του Σικάγου” του Ααρον Σόρκιν και το “Minari” του Λι Αϊζακ Τσανγκ. Υπάρχει επίσης το “Judas and the Black Messiah” του Σάκα Κινγκ, το “The Father” του γάλλου σκηνοθέτη Φλοριάν Ζελέρ, με τον Άντονι Χόπκινς να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας, το “Promising Young Woman” της Εμεραλντ Φένελ και το outsider “Sound of Metal” του Ντάριους Μάρντερ.

Ήδη έχουμε γράψει πολυάριθμα άρθρα που αφορούν τα φετινά Όσκαρ, ωστόσο αξίζει να σημειώσουμε ότι οι παρακάτω ταινίες είναι αυτές που πρέπει να δει κανείς πριν την απονομή, καθώς κάθεμια αξίζει μια θέση στην φετινή λίστα της Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Mank

Το Χόλιγουντ της δεκαετίας του ’30 επαναπροσδιορίζεται μέσα από τη ματιά του καυστικού κοινωνικού σχολιαστή και αλκοολικού σεναριογράφου Χέρμαν Τζ. Μάνκιεβιτς που παλεύει να ολοκληρώσει το σενάριο της ταινίας “Πολίτης Κέιν” του Όρσον Γουέλς. Πρωταγωνιστούν Γκάρι Όλντμαν, Αμάντα Σέιφριντ, Λιλι Κόλινς και Τσαρλς Ντανς.

Nomaland

To Nomaland, το οποίο κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι του Φεστιβάλ Βενετίας, είναι η ιστορία μιας μοντέρνας περιπλανώμενης, που διαλέγει μια ωραία πρωία να αφήσει πίσω τη μέχρι τότε δεδομένη ζωή της και να διασχίσει ολομόναχη την αμερικανική ενδοχώρα, οδηγώντας ένα τροχόσπιτο και αναζητώντας νόημα και ένα μέρος για να ανήκει.

Δίκη των 7 του Σικάγο

Ένα χρόνο μετά τα αιματηρά επεισόδια αντιπολεμικών διαδηλωτών και αστυνομίας κατά τη διάρκεια του εθνικού συνεδρίου του Δημοκρατικού Κόμματος το 1968 στο Σικάγο, οκτώ ακτιβιστές προσάγονται σε δίκη με σωρεία κακουργηματικών κατηγοριών.

Minari

Η ταινία του Λι Αϊζακ Τσανγκ που από πολλούς έχει χαρακτηριστεί ως η καλύτερη αμερικανική ταινία του φετινού φεστιβάλ Sundance, αφορά την ιστορία μιας οικογένειας Κορεατών που εγκαθίστανται στο Άρκανσας και κυνηγά το αμερικανικό όνειρο.

Judas and the Black Messiah

Η ταινία “Judas And The Black Messiah” του Σάκα Κινγκ, αναφέρεται στην υπόθεση Φρεντ Χάμπτον (Ντάνιελ Καλούγια), εκπρόσωπου των Μαύρων Πανθήρων στην πολιτεία του Ιλινόις που έπεσε θύμα προδοσίας του Γουίλιαμ Ο’ Νιλ (Λακίθ Στάνφιλντ), πληροφοριοδότη του FBI.

The Father

Αν και τα προγνωστικά δείχνουν ότι ο αδικοχαμένος Τσάντγουικ Μπόουζμαν θα λάβει το βραβείο, δεδομένου ότι έχει ξανασυμβεί ηθοποιοί που έχουν “φύγει” από την ζωή να λαμβάνουν ένα μεταθανάτιο Όσκαρ, όπως ο Χιθ Λέτζερ, αξίζει να πούμε ότι ο Χόπκινς σίγουρα αξίζει το χρυσό αγαλματίδιο, δεδομένου ότι έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας, υποδυόμενος έναν άντρα που πάσχει από άνοια και δέχεται την καθημερινή φροντίδα της κόρης του.

Promising Young Woman

Στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο η Έμεραλντ Φένελ στρέφει την κάμερα της στην Κάρεϊ Μάλιγκαν, η οποία υποδύεται μια πολλά υποσχόμενη νεαρή που στήνει παγίδες σε άντρες-θηρευτές, αναζητώντας εξιλέωση από το τραυματικό παρελθόν της.

Sound of Metal

Η ταινία Sound Of Metal αφηγείται την ιστορία ενός ντράμερ στην μπάντα Blackgammon που διατηρεί με την κοπέλα του Lou, η οποία είναι τραγουδίστρια. Ο πρωταγωνιστής – πρώην χρήστης ναρκωτικών – σταδιακά χάνει την ακοή του και αναζητά βοήθεια και υποστήριξη από μια κοινότητα κωφών.

