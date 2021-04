Oscars 2021: Το Nomadland επιβεβαίωσε όλα τα προγνωστικά και σάρωσε!

Η 93η τελετή απονομής των βραβείων Oscar ήταν πρωτόγνωρη, ήταν περίεργη αλλά κυρίως ήταν μια αποθέωση του Nomadland που επιβεβαίωσε όλα τα προγνωστικά και σάρωσε!

Η φετινή τελετή απονομής των Oscars, εν μέσω πανδημίας, ήταν διαφορετική αλλά προσπάθησε να μη χάσει τίποτα από τη λάμψη και τη σημασία της. Κοινωνική απόσταση, λίγοι καλεσμένοι και πολλοί από… μακριά και η Ρετζίνα Κιγκ έκανε την εντυπωσιακή έναρξη.

Δυστυχώς, οι δυο Έλληνες που διεκδικούσαν Oscar (ο Γιώργος Λαμπρινός του Καλύτερου Μοντάζ για το The Father και ο Φαίδων Παπαμιχαήλ το Καλύτερης Φωτογραφίας για τη «Δίκη των 7 του Σικάγο») δεν κέρδισαν το πολυπόθητο χρυσό αγαλματάκι.

Εκείνο που σάρωσε, όχι γιατί πήρε πολλά Oscar αλλά γιατί πήρε από τα σημαντικότερα, ήταν το Nomadland, η ταινία της 39χρονης Κλόι Ζάο, που έγινε μόλις η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει Όσκαρ Σκηνοθεσίας και η πρώτη ασιατικής καταγωγής που κερδίζει. Το Nomadland ήταν επίσης η καλύτερη ταινία της χρονιάς και εκείνη με την καλύτερη ηθοποιό, την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ που για μια ακόμη φορά έδειξε πόσο σπουδαία είναι. Και πόσο… απρόβλεπτη, με τον τρόπο που πανηγύρισε το Oscar Καλύτερης Ταινίας.

Φέτος η τελετή είχε και μια ανατροπή: το βραβείο Καλύτερης Ταινίας δεν ανακοινώθηκε τελευταίο, όπως γινόταν κατά παράδοση, αλλά πριν από την απονομή των βραβείων Α’ Γυναικείου και Α’ Ανδρικού Ρόλου. Ήταν η μοναδική… ανατροπή σε μια κατά τ’ άλλα μάλλον υποτονική τελετή.

Όλα τα βραβεία Όσκαρ

Oscar Καλύτερης Ταινίας στο Nomadland!

«Εκ μέρους των παραγωγών μου, ευχαριστούμε την Ακαδημία και τους συνυποψήφιους μας και όσους μας βοήθησαν για να γίνει αυτή η ταινία, τη συγγραφέα του βιβλίου στο οποίο βασιστήκαμε, όλους όσους έπαιξαν, όσους βρήκαμε στο δρόμο και μας δίδαξαν τι σημαίνει πραγματική καλοσύνη», δήλωσε η Κλόι Ζάο.

Ακόμη ένα Oscar για το Nomadland, για τον Α’ Γυναικείο Ρόλο αυτή τη φορά, με τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ να κερδίζει ακόμη ένα χρυσό αγαλματάκι, το τέταρτο της καριέρας της! «Θα έπρεπε να κάνουμε… καραόκι με τόσες φωνές που έχουμε εδώ τριγύρω. Δεν έχω λόγια. Ξέρουμε ότι είναι σαν ξιφασκία η δουλειά μας, πρέπει να δώσουμε μάχη για αυτό», είπε μεταξύ άλλων παραλαμβάνοντας το Όσκαρ της.

Oscar Α’ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Άντονι Χόπκινς για την ερμηνεία του στο The Father. Αυτό είναι το δεύτερο βραβείο Όσκαρ που κερδίζει ο 84χρονος ηθοποιός, 30 χρόνια μετά την «Σιωπή των Αμνών». Ο Άντονι Χόπκινς δεν ήταν παρών στην τελετή.

Το Oscar Σκηνοθεσίας κέρδισε η Κλόε Ζάο για το Nomadland.

Η 39χρονη Ζάο έγραψε ιστορία γιατί είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει Όσκαρ Σκηνοθεσίας και η πρώτη ασιατικής καταγωγής που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Η Κάθριν Μπίγκελοου με το «Hurt Locker» ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Το Nomadland έχει ήδη κερδίσει Χρυσή Σφαίρα, BAFTA, Indies και 55 ακόμα βραβεία σκηνοθεσίας στις κριτικές ενώσεις της Αμερικής.

«Ευχαριστώ την Ακαδημία και τους συνυποψήφιους μου. Σκέφτομαι πολύ τελευταία τι να κάνω όταν τα πράγματα δεν θα είναι πια τόσο καλά. Όταν μεγάλωνα στην Κίνα, λέγαμε κάτι ποιηματάκια με τον πατέρα μου. Η πρώτη φράση που θυμάμαι έλεγε “οι άνθρωποι είναι εκ γενετής καλοί”. Αυτό έχει επίδραση σ’ εμένα μέχρι και σήμερα. Έβρισκα πάντα καλοσύνη στους ανθρώπους που συναντούσα. Αυτό το βραβείο ανήκει σε όποιον έχει την πίστη και το κουράγιο να παραμένει καλός προς τον εαυτό του και τους άλλους… Το αφιερώνω σε όσους με ενέπνευσαν», τόνισε η Κλόι Ζάο παραλαμβάνοντας το Oscar της.

Oscar Β’ Γυναικείου Ρόλου κέρδισε η Yuh-Jung Youn για την ερμηνεία της στην ταινία Minari. Η 74χρονη έγινε η πρώτη ηθοποιό από τη Νότια Κορέα που κατακτά Όσκαρ ερμηνείας. Ήταν το φαβορί αφού είχε επίσης κατακτήσει το SAG, το Νational Board of Review, το βραβείο των κριτικών της Νέας Υόρκης, τα BAFTA και τα βραβεία 45 ακόμα κριτικών ενώσεων.

Η ηθοποιός από την Κορέα δεν δίστασε να εκφράσει τη χαρά της για το γεγονός πως επιτέλους γνώρισε τον Μπράντλεϊ Πιτ (σ.σ. απένειμε το βραβείο) λέγοντας κατά τον ευχαριστήριο λόγο της: «Επιτέλους κύριε Μπραντ Πιτ. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Που ήσασταν όταν κάναμε γυρίσματα στην Τούλσα;».

«Είμαι από την Κορέα. Κανείς (σ.σ. στην τελετή) δεν ξέρει πως να προφέρει το όνομά μου, αλλά απόψε σας συγχωρώ όλους. Πάντα παρακολουθούσα τα Όσκαρ από την τηλεόραση. Το ότι είμαι εδώ και παίρνω βραβείο, απλά δεν το πιστεύω! Ευχαριστώ όσους με ψήφισαν και όλη την οικογένεια της ταινίας, αλλά περισσότερο τον Λι Άιζακ Τσανγκ, γιατί χωρίς εκείνον δεν θα ήμουν εδώ απόψε. Δεν πιστεύω στον ανταγωνισμό – πώς να ανταγωνιστώ την Γκλεν Κλόουζ; Όλες μας είμαστε νικήτριες, απλά σήμερα είχα περισσότερη τύχη. Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον πρώτο μου σκηνοθέτη. Πιστεύω θα ήταν πολύ περήφανος αν είναι ακόμα ζωντανός», είπε η 74χρονη νικήτρια και απευθύνθηκε και στους γιους της, για χάρη των οποίων δουλεύει όπως είπε και τους ζήτησε να «δουν» το αποτέλεσμα της δουλειάς της μαμάς τους!

Oscar Β’ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Ντάνιελ Καλούα για το Judas and The Black Messiah.

Ο νεαρός ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή φανερά συγκινημένος. «Ευχαριστώ Θεέ μου, χωρίς την προστασία σου και την καθοδήγησή σου δεν θα ήμουν εδώ. Ευχαριστώ την μητέρα μου, που μου έδωσε τα πάντα και την αδερφή μου… Ήταν εκπληκτικό που έγινε αυτή η ταινία για τον Φρεντ Χάμπτον (σ.σ.: ηγέτης του κινήματος των Μαύρων Πανθήρων). Το αφιερώνω και στον Λακίθ (Στάνφιλντ) που παίξαμε μαζί. Έμαθα κι εγώ να αγαπάω τον εαυτό μου μέσα από αυτόν τον ρόλο», τόνισε. Μέσα στη… χαρά του έκανε αναφορά και στους γονείς του και στο γεγονός πως χάρη στο ότι εκείνοι έκαναν σεξ, εκείνος βρέθηκε σήμερα στη θέση αυτή… Παρούσα στην αίθουσα και η μητέρα του, που μόνο έκπληξη ένιωσε για όσα είπε ο γιος της. Ο καλούν παραδέχτηκε μετά ότι θα κάνει κάποιες μέρες να πάρει τη μητέρα του τηλέφωνο αλλά δήλωσε σίγουρος ότι εκείνη έχει χιούμορ για να… αντιμετωπίσει όσα είπε ο κανακάρης της!

Το Oscar Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας κέρδισε το Another Round από τη Δανία.

Δυο… μαζεμένα Oscar για το Μανκ: Oscar Παραγωγής και Φωτογραφίας!

Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ κέρδισε ο Mikkel E. G. Nielsen για το Sound Of Metal.

Oscar Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων κέρδισε το Soul

Oscar Ήχου κέρδισαν οι Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortes, Phillip Bladh για την ταινία Sound of Metal.

Το πρώτο Oscar της βραδιάς κέρδισε η Έμεραλντ Φενέλ για το πρωτότυπο σενάριο του Promising Young Woman.

Το δεύτερο Oscar της βραδιάς ήταν κι αυτό για σενάριο, αλλά για Διασκευασμένου Σεναρίου και το κέρδισαν οι Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλοριάν Ζέλερ για την ταινία The Father.

Oscar καλύτερου μακιγιάζ κέρδισε οι Segio Lopez-Rivera, Mia Neal και Jamika Wilson για το Ma Rainey’s Black Bottom.

Για την ίδια ταινία, η Ann Roth κέρδισε Oscar Κοστουμιών

Oscar καλύτερης ταινίας μικρού μήκους κέρδισε το Two Distant Strangers

Oscar Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους πήρε η ταινία If Anything Happens I Love You.

Oscar Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους κέρδισε το Colette

Oscar Ντοκιμαντέρ κέρδισε το My Octopus Teacher.

Oscar Εφέ κέρδισε η ταινία Tenet.

Oscar Μουσικής κέρδισαν οι Trent Reznor, Atticus Ross και Jon Batiste για την ταινία Soul.

Όσκαρ Τραγουδιού κέρδισε το Fight For You των H.E.R., Dernst Emile II και Tiara Thomas που γράφτηκε για την ταινία Judas and the Black Messiah.

Oscar Ανθρωπιστικής Προσφοράς απονεμήθηκε στον Οργανισμό που προσέχει τους ανθρώπους του θεάματος που έχουν ανάγκη.

Το βραβείο “Jean Hersholt” για την ανθρωπιστική του δράση κέρδισε ο Tyler Perry.

