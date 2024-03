Τέσσερα Όσκαρ για το Poor Things του Λάνθιμου και μεγάλος νικητής το Οπενχάιμερ

Ο Γιώργος Λάνθιμος, αν και έχασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, κατέκτησε τέσσερα χρυσά αγαλματίδια και θεωρείται ένας από τους μεγάλους κερδισμένους της βραδιάς

Σε μια σπουδαία βραδιά για το Poor Things και τον Γιώργο Λάνθιμο εξελίχθηκε η 96η απονομή των βραβείων Όσκαρ!

Η ταινία του έλληνα σκηνοθέτη κατάκτησε τέσσερα βραβεία Όσκαρ: Αυτό του καλύτερου Καλύτερου Μακιγιάζ / Κομμώσεων, της Καλύτερης Σκηνογραφίας, των Καλύτερων Κοστουμιών και φυσικά του Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Έμα Στόουν, ως Μπέλα Μπάξτερ!

"My dress is broken. I'm pretty sure it happened during 'I'm Just Ken.'"

Emma Stone has a hilarious start to her Oscars acceptance speech for Best Actress for "Poor Things."#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/pynAPcDeUL

— ABC News (@ABC) March 11, 2024