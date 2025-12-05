Οριστικό τέλος στο σβήσιμο των κλήσεων

Στο παρελθόν το να σβηστεί μια κλήση για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν ήταν εξαιρετικά δύσκολο.

Το νέο ψηφιακό σύστημα βεβαίωσης παραβάσεων, το οποίο παρουσιάστηκε δημόσια στο συνέδριο NewsAuto Talks, αλλάζει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και διαχειρίζονται οι τροχαίες παραβάσεις στην Ελλάδα. Η μετάβαση στη νέα εποχή δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια δομική τομή στη διαφάνεια και στη λειτουργία των αρχών.

Στο συνέδριο αποκαλύφθηκε ότι έχουν ήδη σταλεί οι πρώτες πλήρως ψηφιακές κλήσεις, με αφετηρία την Αττική Οδό κάτι που επιβεβαιώνει ότι το νέο σύστημα όχι μόνο ενεργοποιήθηκε, αλλά εφαρμόζεται ήδη σε πραγματικές συνθήκες. Η κλήση εκδόθηκε αυτόματα, εστάλη στον παραβάτη χωρίς καμία ανθρώπινη μεσολάβηση και κατοχυρώθηκε αμέσως στο ηλεκτρονικό αρχείο της Αστυνομίας.

Αυτό το τελευταίο είναι και το κρίσιμο σημείο. Με το νέο ψηφιακό περιβάλλον, δεν υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης παρέμβασης. Η παράβαση περνά απευθείας στο σύστημα, δεσμεύεται ψηφιακά και ο παραβάτης καταγράφεται με τρόπο που δεν μπορεί να αλλάξει ούτε να παρακαμφθεί. Κάθε κλήση αφήνει πλέον ηλεκτρονικό αποτύπωμα, με κεντρική διαχείριση και απόλυτη ιχνηλασιμότητα.

Η διαδικασία είναι ξεκάθαρη και εντελώς αυτοματοποιημένη. Οι κάμερες ή τα συστήματα ελέγχου καταγράφουν την παράβαση, το λογισμικό αναγνωρίζει τον αριθμό κυκλοφορίας, γίνεται άμεση διασταύρωση με το μητρώο οχημάτων και η κλήση εκδίδεται ψηφιακά. Στη συνέχεια αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον κάτοχο του οχήματος, ενώ παράλληλα ενημερώνεται η Αστυνομία και ενημερώνεται το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο. Η ταχύτητα της διαδικασίας καταργεί κάθε περιθώριο «παρέμβασης» και κάθε πιθανότητα να χαθεί, να αλλοιωθεί ή να διαγραφεί η παράβαση.

Πηγή: newsauto.gr