Οριστικά στο Αγρίνιο η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Άρη

Το ματς ανάμεσα σε Κηφισιά και Άρη για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League θα διεξαχθεί τελικά στο γήπεδο του Παναιτωλικού, στο Αγρίνιο απόφαση που προέκυψε από το σημερινό Δ.Σ. της Super League.

Υπενθυμίζεται πως είχε εξελιχθεί σε σίριαλ το γήπεδο που θα φιλοξενούσε τελικά τον αγώνα.

Η ομάδα των Βορείων προαστίων για την 4η αγωνιστική παίζει πάλι… εντός έδρας κόντρα στον Άρη. Το ματς με τους Θεσσαλονικείς είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (20/9) και τελικώς θα γίνει στο Αγρίνιο στις 18:00.

Τι σημαίνει αυτό; Πως το σύνολο του Μανόλο Χιμένεθ θα βρίσκεται από την Τρίτη – αύριο – στο Αγρίνιο και θα φύγει το βράδυ του Σαββάτου μετά το τέλος της αναμέτρησής του με την Κηφισιά.

Η εκεί παρουσία της έχει να κάνει με το γεγονός ότι μεθαύριο Τετάρτη (17/9) θα έχει να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στις 15:00 στα πλαίσια της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν φθάσουμε στη σημερινή εξέλιξη στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας είχε τεθεί ακόμη και το ενδεχόμενο της αναστροφής της έδρας του παιχνιδιού της Κηφισιάς με τον Άρη. Να διεξαχθεί δηλαδή σε αυτό το χρονικό σημείο αρχικά στην Θεσσαλονίκη και στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Μία προοπτική στην οποία ήταν θετικές οι δύο ΠΑΕ αλλά τελικώς δεν έγινε πράξη. Το Κηφισιά-Άρης δεν έγινε Άρης-Κηφισιά και τελικώς θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο και είναι πολύ πιθανό να διεξαχθεί με την παρουσία φιλάθλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα στην περίπτωση που το Κηφισιά-Άρης γινόταν Άρης-Κηφισιά όπως η αποστολή του Άρη θα παραμείνει στο Αγρίνιο κάτι ανάλογο θα έκανε και η ομάδα των Βορείων προαστίων με διαμονή της στην Θεσσαλονίκη.

Το γιατί; Επειδή την επόμενη εβδομάδα έχει να αγωνιστεί στην Καβάλα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδις Betsson. Κάτι όμως που δεν θα χρειαστεί να συμβεί.

monobala.gr