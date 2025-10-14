Οριάνθη Παναγάρη: Από την Ηλεία η βασίλισσα της κιθάρας που τρέλανε τον Μάικλ Τζάκσον!

Από το Βαρθολομιό Ηλείας η καταγωγή της βασίλισσας της κιθάρας, Οριάνθης Παναγάρη, αλλά η φήμη της ξεπερνά τα στενά όρια χωρών και ηπείρων, καθώς ήταν η «εκλεκτή» που είχε επιλεγεί από τον βασιλιά της Ποπ, Μάικλ Τζάκσον για να παίξει κιθάρα σε περιοδεία του.

Η 40χρονη Οριάνθη Παναγάρη (22 Ιανουαρίου 1985) συγκαταλέγεται στις καλύτερες κιθαρίστριες στον κόσμο και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο δίσκο της, αλλά και να εμφανιστεί στη σκηνή, στο πλευρό του θρυλικού Άλις Κούπερ!

Η Οριάνθη, η οποία έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στη Μελβούρνη, ήταν η «εκλεκτή» που είχε επιλεγεί από τον Μάικλ Τζάκσον για να παίξει κιθάρα στην περιοδεία This Is It. Δυστυχώς, όμως, ο θάνατος του Βασιλιά της Ποπ δεν έκανε δυνατή την πραγματοποίηση του ονείρου.

Είδωλο της Οριάνθης είναι ο Κάρλος Σαντάνα. Σε αυτόν οφείλει την αγάπη της για την κιθάρα, καθώς ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που είχε παρακολουθήσει σε συναυλία. Μάλιστα, ο ίδιος ο βιρτουόζος αναγνώρισε την αξία της Οριάνθης, λέγοντας πως τη θεωρεί διάδοχό του!

Η ικανότητα της Οριάνθης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του Έρικ Κλάπτον και του Στιβ Βάι, οι οποίοι έχουν μοιραστεί τη σκηνή μαζί της.

Πάρτε μια γεύση από το ταλέντο της υπέροχης συμπατριώτισσας!

Πηγή: kali-ellada.blogspot.com