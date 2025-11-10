Οργισμένη η Νίκη Φούντα για την έλλειψη υποδομών στη Βόνιτσα μετά την έντονη κακοκαιρία

Την αγανάκτησή της εξέφρασε η πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Νίκη Φούντα, για την έλλειψη υποδομών στη Βόνιτσα μετά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε πρόσφατα το νομό Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Όπως τόνισε η ίδια, «Μέσα σε τρεις μήνες καήκαμε, πλημμυρίσαμε, μείναμε χωρίς νερό πολλές φορές, ‘διαλυθήκαμε’ πολλές φορές», περιγράφοντας με δραματικό τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.

Η πρώην βουλευτής μίλησε και για τις δυσκολίες στην επιχειρηματικότητα, τονίζοντας ότι η Βόνιτσα, παρά την ομορφιά της, δεν αποτελεί ελκυστικό τόπο για επενδύσεις ή επιχειρηματικές δραστηριότητες: «Η Βόνιτσα, το πανέμορφο αυτό μέρος, δεν θα γίνει ποτέ τόπος για να επιχειρήσεις, παρά μόνο για όσους ρομαντικά λατρεύουμε και στηρίζουμε το μέρος για συναισθηματικούς λόγους».

Σε σχετική ανάρτηση η Νίκη Φούντα αναφέρει:

«Μέσα σε τρεις μήνες καήκαμε, πλημμυρίσαμε, μείναμε χωρίς νερό πολλές φορές, «διαλυθήκαμε» πολλές φορές, επειδή σε αυτόν τον υπέροχο Δήμο, από άποψη υποδομών, κάθε φορά που πέφτει λίγη βροχή (ούτε καν όπως η χθεσινή) δεν έχουμε ρεύμα — άρα δεν λειτουργούν οι αντλίες — άρα όλα τα υπόγεια πλημμυρίζουν.

Η Βόνιτσα, το πανέμορφο αυτό μέρος, δεν θα γίνει ποτέ τόπος για να επιχειρήσεις, παρά μόνο για όσους ρομαντικά λατρεύουμε και στηρίζουμε το μέρος για συναισθηματικούς λόγους.

Συνεχίστε, συμπολίτες μου Βονιτσανοί, να ψηφίζετε όπως ψηφίζετε.

Εν έτει 2025 να είμαστε σε αυτή την κατάσταση.

Άξιοι της μοίρας μας.

— γιατί βλέπεις, το να καθαρίσεις τα φρεάτια, να αποκαταστήσεις έργα υποδομών, να συντηρήσεις, δεν έχει «ψωμί»…

Στις φωτογραφίες, ο δρόμος προς το Μάννα Γαία και τα Παλιάμπελα, και ένα δείγμα/βίντεο από αυτό που αντικρύσαμε σήμερα το πρωί…»