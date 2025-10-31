Οργή ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις Φεύγα για τους αγρότες της Κρήτης – Τι απάντησε;

Σφοδρές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν οι δηλώσεις του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, σχετικά με τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, μιλώντας χθες στο Kontra, ο κ. Φεύγας ανέφερε ότι “κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από αυτή την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους”.

Παράλληλα ρώτησε: «Ποιος μας το λέει ότι είναι πραγματικοί οι αγρότες που βγήκαν στα μπλόκα στην Κρήτη; Στην Κρήτη δεν συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα; Η πλειοψηφία των αγροτών περιμένει υπομονετικά να λάβει τα χρήματά της και θα τα λάβει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί αγρότες έχουν ξεβολευτεί. Γιατί ξεσηκώνονται μόνο στην Κρήτη και όχι σε άλλες περιοχές της χώρας»; κατέληξε.

ΣΥΡΙΖΑ: Ξεβολεύτηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τοποθετήθηκε με καυστικό τρόπο σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Φεύγα:

«Άλλη μια κυνική δήλωση του κ.Φεύγα. Ξεβολεύτηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους; Ξεβολεύτηκαν οι άνθρωποι που στερούνται ενισχύσεις λόγω των γαλάζιων σκανδάλων και οδηγούνται σε φτώχεια και αδιέξοδα και γι αυτό διαμαρτύρονται; Η ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση προκαλεί για άλλη μια φορά! Ο κ. Βασίλης Φεύγας είναι Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας της ΝΔ, η θέση του κ. Φεύγα είναι σημαντική στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, εφόσον τον διατηρούν στη θέση του και τον εμφανίζουν όλο και περισσότερο στα κανάλια αντί να τον «φύγουν», αποδεικνύεται ότι αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της ΝΔ. Όποιος είναι δύσπιστος μπορείς να ψάξει το account της «Ομάδας Αλήθειας» που αναπαράγει ακριβώς τις ίδιες αθλιότητες… »

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» και αγνοεί τους εκατοντάδες τίμιους αγρότες Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εξέδωσε επίσης ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνει:

«Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Β. Φεύγας, χθες στη βραδινή εκπομπή του ΚΟΝΤRA χαρακτήρισε «βολεμένους» τους αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν κινητοποιήσεις γιατί στραγγαλίζονται από την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα και τη διασπάθιση των χρημάτων που τους αναλογούσαν από τη «γαλάζια» εγκληματική οργάνωση όπως τη σκιαγραφεί το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Απευθύνθηκε στους αγρότες ειρωνικά λέγοντας «ας κλείσουν και τους δρόμους» και χαρακτηρίζοντας όσους ετοιμάζονται να κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ως «μη πραγματικούς αγρότες».

Μάλιστα ανέφερε πως μόνο στην Κρήτη θα κλείσουν τους δρόμους γιατί «ξεβολεύτηκαν».

Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας χλευάζει τα θύματα της πολιτικής Μητσοτάκη στον πρωτογενή τομέα.

Μάλλον ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» και αγνοεί τους εκατοντάδες τίμιους αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς βλέπουν το οικονομικό τους τέλος να πλησιάζει».

Απάντηση Φεύγα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ: «Η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί την αγωνία των ανθρώπων της υπαίθρου για μικροκομματικά οφέλη»

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Φεύγας απάντησε στα πυρά της αντιπολίτευσης, τονίζοντας:

«Για μια ακόμη φορά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν τα επιχειρήματά τους σε παραποιήσεις ή αποσπασματικές ερμηνείες τηλεοπτικών μου εμφανίσεων. Οι πρόσφατες δηλώσεις μου στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Channel παρερμηνεύονται σκόπιμα από την αντιπολίτευση, η οποία επιλέγει για ακόμη μία φορά να εργαλειοποιήσει την αγωνία των ανθρώπων της υπαίθρου για μικροκομματικά οφέλη.

Οι ίδιες δυνάμεις που σήμερα εμφανίζονται ως “προστάτες” των αγροτών, ήταν εκείνες που διόγκωσαν τη διαφθορά και υπονόμευσαν την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Ο δικός μου σεβασμός προς τους Έλληνες αγρότες είναι απόλυτος και γνήσιος. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά καθώς μεγάλωσα μαζί τους και γνωρίζω τον κόπο, τον ιδρώτα και τις αγωνίες τους. Είναι οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανή την περιφέρεια, στηρίζουν την εθνική οικονομία και διατηρούν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες.

Ο λόγος μου αφορούσε αποκλειστικά την ανάγκη για διαφάνεια και δικαιοσύνη στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων — όχι την απαξίωση των πραγματικών και νόμιμων αγροτών, αλλά την προστασία τους από πρακτικές που στο παρελθόν τους αδίκησαν.

Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από εύκολες κραυγές, αλλά από ανθρώπους που βλέπουν μπροστά και δουλεύουν για το κοινό καλό — με σεβασμό, ενότητα και πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας».

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi