Οργή στο Αγρίνιο: Πιάστηκαν στην κάμερα να ξηλώνουν λουλούδια έξω από κατάστημα

Οργή προκαλεί στο Αγρίνιο ο βανδαλισμός επιχείρησης από αγνώστους, οι οποίοι καταγράφηκαν σε κάμερα να ξηλώνουν λουλούδια έξω από κατάστημα.

Στο κέντρο του Αγρινίου πληθαίνουν τα παράπονα για βανδαλισμούς σε εξωτερικούς χώρους καταστημάτων.

Με δημόσια ανάρτηση η Καλλιρόη Μανιάβου, υπεύθυνη καταστήματος ομορφιάς που βρίσκεται σε κεντρικό πεζόδρομο Αγρινίου, πάροδο της Παπαστράτου, εξέφρασε την αγανάκτηση της για το συμβάν , τονίζοντας ότι «Ούτε κάμερες δεν καταφέρνουν να τους αποτρέψουν!».

Αναλυτικά αναφέρει:

«Και κάπως έτσι "ΞΑΝΑ" η κάθε επιχείρηση πρέπει να μετράει τις ζημιές της μετά από κάθε άνοιγμα!

Και αναρωτιέμαι...η διασκέδαση του να ξηλώνεις τα λουλούδια ποια είναι?

Ποια η ευχαρίστηση τους σε αυτό;

Ούτε κάμερες δεν καταφέρνουν να τους αποτρέψουν!

Και φτάνουμε να νιώθουμε ντροπή εμείς και όχι αυτοί που τα κάνουν!»